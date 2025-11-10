Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийские компании продолжают обслуживать теневой флот РФ: СМИ

10 ноября, 2025 07:57

Введённые санкции пока не смогли удержать латвийские компании от обслуживания теневого российского флота, сообщает программа «Ничего личного» на телеканале TV3.

Программа выяснила, что танкер «Zircone», ходящий под флагом Кипра, но базирующийся в Латвии, занимается заправкой судов. Большинство его клиентов — российский теневой флот. На прошлой неделе «Zircone» зашёл в Рижский порт, возможно, для закупки и заправки судовым топливом. Он пришвартовался у терминала нефтепродуктов оптового торговца мазутом SIA «Ovi».

Представители «Ovi» не предоставили программе информацию ни о клиентах, ни о переваленных грузах. Однако, согласно общедоступным базам данных судов, во время кратковременного визита в Рижский порт на «Zircone» была проведена проверка, в ходе которой было обнаружено восемь нарушений безопасности. «Nekā personīga» неофициально известно, что судно было проверено представителями таможни Службы государственных доходов (СГД). Однако серьёзных нарушений обнаружено не было, и «Zircone» снова вышел в море.

Как пояснила программе «Nekā personīga» заместитель директора Таможенного управления СГД Сандра Карклиня-Админе, классическая бункеровка в настоящее время разрешена только на территории порта. Это означает, что Таможенное управление СГД контролирует любую процедуру бункеровки через применяемые таможенные процедуры.

«Если суда перегружают эти нефтепродукты в нейтральных водах, то это уже не находится под надзором латвийской таможни, и, следовательно, экспорт оформлен с нашей стороны, и груз уже вывезен из Латвии», — сказала Карклиня-Админе.

Ответственные органы и должностные лица признали в программе, что ситуация выглядит неблагополучной. Однако бункеровка подозрительных судов не запрещена, поэтому инструментов, позволяющих остановить деятельность теневого флота, нет.

Суда «Zircone» и «Rina», ранее расследованные «Nekā personīga» и другими балтийскими журналистами, проявляют осторожность, а именно, прекращают обслуживание судов, включённых в европейские или американские санкционные списки. Однако их нельзя привлечь к ответственности за несоблюдение других ограничений, поскольку для бункеровки сделано исключение.

В прошлом месяце появилась информация о том, что новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) будет направлен не только против самих судов теневого флота, но и против их бункеровщиков. Однако никаких запретов или санкций не последовало. Как отметила министр иностранных дел Байба Браже в программе «Nekā personīga», в настоящее время в Европе нет консенсуса относительно запрета или ограничения бункеровки.

Как сообщалось, компании, зарегистрированные в странах Балтии, в том числе и в Латвии, обеспечивают топливом суда так называемого теневого флота России, который продолжает экспортировать российскую нефть в третьи страны. Об этом говорится в совместном исследовании программы «Ничего личного» телеканала ТВ3 и балтийских журналистов.

Российский теневой флот, состоящий из сотен танкеров неясного происхождения, используется для обхода санкций, доставляя нефть в Индию, Китай и другие страны. По данным ЕС, этот флот может включать до шестой части всех нефтеналивных судов в мире.

Совместное исследование литовских СМИ «LRT English» и «15 min», эстонских «Eesti Ekspress» и «Nekā personīga» показало, что компании, зарегистрированные в Латвии, Литве и Эстонии, в 2023 и 2024 годах осуществили почти 300 бункеровок с помощью судов «Zircone» и «Rina», обслужив 177 танкеров. Из них 159 следовали в российские порты или из них, но как минимум 20 впоследствии были включены в санкционные списки ЕС и США. Примерно треть обслуженных судов связана с компаниями, подпадающими под санкции.

Оба бункеровщика долгое время работали под брендом латвийской компании «Fast Bunkering», зарегистрированной на территории Рижского порта. После полномасштабного вторжения России в Украину компания сменила названия, адреса и владельцев, возможно, продолжив свою деятельность через другие зарегистрированные в Латвии компании — «Welton Enterprises» и «Ship Service». В структурах этих компаний фигурируют предприниматели, ранее сотрудничавшие с эстонской компанией «NT Bunkering».

По оценкам экспертов, теневой флот позволил России получить около 25 миллиардов долларов дополнительного дохода за два года, обойдя ограничения цен на нефть и санкции, говорится в программе.

Оборот ООО «Ovi» в прошлом году составил 12,302 млн евро, что на 10,2% меньше, чем годом ранее, однако убытки компании выросли на 31,6% — до 1,157 млн ​​евро, свидетельствует информация «Firmas.lv».

В годовом отчете руководства компании указано, что убытки прошлого года связаны с введением санкций ЕС в отношении нефтепродуктов российского происхождения, что существенно влияет на основной бизнес «Ови» — перевалку нефтепродуктов.

В 2023 году оборот «Ovi» составил 13,692 млн евро, а убыток — 879 457 евро.

Компания «Ovi» была зарегистрирована в 1992 году, её уставный капитал составляет 3,315 млн евро. «Ovi» принадлежит компании SIA «Ovi Holding», которая, в свою очередь, принадлежит зарегистрированной в США компании «Oiltrans LLC». Бенефициарным владельцем компании является Владимир Одеров.

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

Когда компания закрыла поддержку своего устройства, его семья буквально исчезла.

