Латвийские компании продолжают обслуживать теневой флот РФ: СМИ

Программа выяснила, что танкер «Zircone», ходящий под флагом Кипра, но базирующийся в Латвии, занимается заправкой судов. Большинство его клиентов — российский теневой флот. На прошлой неделе «Zircone» зашёл в Рижский порт, возможно, для закупки и заправки судовым топливом. Он пришвартовался у терминала нефтепродуктов оптового торговца мазутом SIA «Ovi».

Представители «Ovi» не предоставили программе информацию ни о клиентах, ни о переваленных грузах. Однако, согласно общедоступным базам данных судов, во время кратковременного визита в Рижский порт на «Zircone» была проведена проверка, в ходе которой было обнаружено восемь нарушений безопасности. «Nekā personīga» неофициально известно, что судно было проверено представителями таможни Службы государственных доходов (СГД). Однако серьёзных нарушений обнаружено не было, и «Zircone» снова вышел в море.

Как пояснила программе «Nekā personīga» заместитель директора Таможенного управления СГД Сандра Карклиня-Админе, классическая бункеровка в настоящее время разрешена только на территории порта. Это означает, что Таможенное управление СГД контролирует любую процедуру бункеровки через применяемые таможенные процедуры.

«Если суда перегружают эти нефтепродукты в нейтральных водах, то это уже не находится под надзором латвийской таможни, и, следовательно, экспорт оформлен с нашей стороны, и груз уже вывезен из Латвии», — сказала Карклиня-Админе.

Ответственные органы и должностные лица признали в программе, что ситуация выглядит неблагополучной. Однако бункеровка подозрительных судов не запрещена, поэтому инструментов, позволяющих остановить деятельность теневого флота, нет.

Суда «Zircone» и «Rina», ранее расследованные «Nekā personīga» и другими балтийскими журналистами, проявляют осторожность, а именно, прекращают обслуживание судов, включённых в европейские или американские санкционные списки. Однако их нельзя привлечь к ответственности за несоблюдение других ограничений, поскольку для бункеровки сделано исключение.

В прошлом месяце появилась информация о том, что новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) будет направлен не только против самих судов теневого флота, но и против их бункеровщиков. Однако никаких запретов или санкций не последовало. Как отметила министр иностранных дел Байба Браже в программе «Nekā personīga», в настоящее время в Европе нет консенсуса относительно запрета или ограничения бункеровки.

Как сообщалось, компании, зарегистрированные в странах Балтии, в том числе и в Латвии, обеспечивают топливом суда так называемого теневого флота России, который продолжает экспортировать российскую нефть в третьи страны. Об этом говорится в совместном исследовании программы «Ничего личного» телеканала ТВ3 и балтийских журналистов.

Российский теневой флот, состоящий из сотен танкеров неясного происхождения, используется для обхода санкций, доставляя нефть в Индию, Китай и другие страны. По данным ЕС, этот флот может включать до шестой части всех нефтеналивных судов в мире.

Совместное исследование литовских СМИ «LRT English» и «15 min», эстонских «Eesti Ekspress» и «Nekā personīga» показало, что компании, зарегистрированные в Латвии, Литве и Эстонии, в 2023 и 2024 годах осуществили почти 300 бункеровок с помощью судов «Zircone» и «Rina», обслужив 177 танкеров. Из них 159 следовали в российские порты или из них, но как минимум 20 впоследствии были включены в санкционные списки ЕС и США. Примерно треть обслуженных судов связана с компаниями, подпадающими под санкции.

Оба бункеровщика долгое время работали под брендом латвийской компании «Fast Bunkering», зарегистрированной на территории Рижского порта. После полномасштабного вторжения России в Украину компания сменила названия, адреса и владельцев, возможно, продолжив свою деятельность через другие зарегистрированные в Латвии компании — «Welton Enterprises» и «Ship Service». В структурах этих компаний фигурируют предприниматели, ранее сотрудничавшие с эстонской компанией «NT Bunkering».

По оценкам экспертов, теневой флот позволил России получить около 25 миллиардов долларов дополнительного дохода за два года, обойдя ограничения цен на нефть и санкции, говорится в программе.

Оборот ООО «Ovi» в прошлом году составил 12,302 млн евро, что на 10,2% меньше, чем годом ранее, однако убытки компании выросли на 31,6% — до 1,157 млн ​​евро, свидетельствует информация «Firmas.lv».

В годовом отчете руководства компании указано, что убытки прошлого года связаны с введением санкций ЕС в отношении нефтепродуктов российского происхождения, что существенно влияет на основной бизнес «Ови» — перевалку нефтепродуктов.

В 2023 году оборот «Ovi» составил 13,692 млн евро, а убыток — 879 457 евро.

Компания «Ovi» была зарегистрирована в 1992 году, её уставный капитал составляет 3,315 млн евро. «Ovi» принадлежит компании SIA «Ovi Holding», которая, в свою очередь, принадлежит зарегистрированной в США компании «Oiltrans LLC». Бенефициарным владельцем компании является Владимир Одеров.