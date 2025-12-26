Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Единственные правильные и истинные? Политолог объясняет логику Шлесерса

© Lsm.lv 26 декабря, 2025 16:16

Важно 0 комментариев

Айнарс ШЛЕСЕРС (справа) и Кришьянис КАРИНЬШ: заодно!

На следующих парламентских выборах партия Айнара Шлесерса «Латвия на первом месте» наберет еще больше голосов, практически не сомневается политолог Юрис Розенвалдс. Впрочем, открытым остается другой вопрос: удастся ли Шлесерсу конвертировать это в политические дивиденды, заявил политолог в интервью LSM+.

Розенвалдс напоминает: подобная ситуация со Шлесерсом уже возникала. «Примерно тот же процесс мы наблюдали в Рижской думе, — говорит политолог. «Сначала он оказался первым, а затем против него объединились».

Шлесерс — один из самых долгоиграющих игроков латвийской политики. В 1990-е и 2000-е годы он входил в несколько правительств, занимал посты министра сообщения и министра экономики. В 2009 году его партия получила большинство в Рижской думе, а сам Шлесерс стал вице-мэром столицы. В 2009-м его партия взяла Рижскую думу — Шлесерс стал вице-мэром столицы. Но вскоре он покинул это кресло, нацелившись на премьерское. Его партия Par labu Latviju прошла в Сейм с минимальным результатом. А потом президент Затлерс распустил парламент — и на досрочных выборах Шлесерс уже не прошел.

Затем последовало уголовное дело, несколько лет вне большой политики — и возвращение. На выборах 2022 года «Латвия на первом месте» набрала почти 7% голосов и прошла в парламент. По мнению Розенвалдса, на следующих выборах результат будет выше. Но это, подчеркивает он, вовсе не означает, что Шлесерс станет премьером.

Как работает популизм

Розенвалдс обращает внимание на характерную черту популистских сил: для них фактически не существует политических оппонентов в привычном смысле слова.

«Для них есть лишь осколки коррумпированной элиты, от которых нужно очищать политический процесс, — объясняет политолог. «Они единственные правильные, единственные истинные».

Такая логика хорошо работает в ходе избирательной кампании, но плохо — в коалиционной политике. С теми, кого ты называешь «коррумпированной элитой», затем крайне сложно вести переговоры.

Европейский фон

При этом Латвия в этом смысле не уникальна. Популистские силы усиливаются по всей Европе, однако пока там продолжают работать механизмы сдерживания.

Розенвалдс приводит классический пример: когда Жан-Мари Ле Пен вышел во второй тур президентских выборов во Франции, против него проголосовали 82% избирателей. Практически все объединились вокруг Жака Ширака, лишь бы не допустить победы ультраправого кандидата.

Дочь Ле Пена, Марин, «уже не такая, как папаша», отмечает политолог. Тем не менее и в ее случае включаются защитные механизмы. В Нидерландах Герт Вилдерс выиграл выборы, но долгое время не мог сформировать правительство — другие партии отказывались с ним сотрудничать. В Германии «Альтернатива для Германии» является второй по популярности партией, однако остается в политической изоляции.

Сработает ли подобный сценарий в Латвии, остается открытым вопросом. Опыт Рижской думы показывает, что латвийские политики умеют объединяться против Шлесерса. Однако каждый новый электоральный цикл дает ему новый шанс.
«Сейчас во всем мире к власти приходят популисты», — констатирует Розенвалдс. Вопрос в том, станет ли Латвия исключением.

Страшная авария на шоссе в Яунелгаву: движение полностью перекрыто (ВИДЕО)
Важно

Страшная авария на шоссе в Яунелгаву: движение полностью перекрыто (ВИДЕО)

Заряжены на успех? Чиновники сходили к коучам за счет налогоплательщиков
Важно

Заряжены на успех? Чиновники сходили к коучам за счет налогоплательщиков (1)

«Знаете, где сейчас ваша машина?» Ситуация, когда сердце уходит в пятки
Важно

«Знаете, где сейчас ваша машина?» Ситуация, когда сердце уходит в пятки

Придётся выселять принудительно: Долина отказалась впускать Лурье в уже не свою квартиру

Мир 16:11

Мир 0 комментариев

Народная артистка России Лариса Долина отказалась пускать в квартиру в Хамовниках ее новую собственницу Полину Лурье, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Народная артистка России Лариса Долина отказалась пускать в квартиру в Хамовниках ее новую собственницу Полину Лурье, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Читать

BBC: Дроновые войска РФ возглавил бизнесмен «Юра Унитаз»

Важно 16:05

Важно 0 комментариев

У 43-летнего предпринимателя Юрия Ваганова, назначенного командующим российскими БПЛА-войсками, нет военного образования, пишет Русская служба BBC. Из-за торговли сантехникой он получил прозвище "Унитаз", сообщает DW.

У 43-летнего предпринимателя Юрия Ваганова, назначенного командующим российскими БПЛА-войсками, нет военного образования, пишет Русская служба BBC. Из-за торговли сантехникой он получил прозвище "Унитаз", сообщает DW.

Читать

Абсурд! Рижан уже штрафуют за пустые мусорные контейнеры

Важно 16:01

Важно 0 комментариев

В Риге с 1 марта 2027 года станет обязательной сортировка бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также раздельный сбор биологических отходов в отдельных контейнерах. Это предусмотрено обязательными правилами Рижской думы по обращению с бытовыми отходами на административной территории столицы, принятыми в четверг. Однако сами рижани сообщают, что система вывоза мусора и без новых правил работает не очень гладко. Например, людей штрафуют за пустые контейнеры. 

В Риге с 1 марта 2027 года станет обязательной сортировка бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также раздельный сбор биологических отходов в отдельных контейнерах. Это предусмотрено обязательными правилами Рижской думы по обращению с бытовыми отходами на административной территории столицы, принятыми в четверг. Однако сами рижани сообщают, что система вывоза мусора и без новых правил работает не очень гладко. Например, людей штрафуют за пустые контейнеры. 

Читать

Не упустите возможность: в следующем году будут хорошо видны затмения

Всюду жизнь 15:49

Всюду жизнь 0 комментариев

В августе следующего года в Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно частичное лунное затмение, сообщило агентству LETA Латвийское астрономическое общество (LAB). В следующем году в разных регионах мира можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

В августе следующего года в Латвии будут хорошо видны одно частичное солнечное затмение и одно частичное лунное затмение, сообщило агентству LETA Латвийское астрономическое общество (LAB). В следующем году в разных регионах мира можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

Читать

Людей не хватает: Rīgas satiksme оштрафовано за сверхурочные водителей

Важно 15:31

Важно 0 комментариев

Государственная инспекция труда (VDI) применила к предприятию «Rīgas satiksme» административное наказание в связи с переработками, сообщили в VDI. Компании назначен штраф за два нарушения Закона о труде. Было установлено, что при суммированном учёте рабочего времени сотрудники привлекались к работе дольше, чем это допускает закон. Закон о труде запрещает привлекать работника к работе более чем на 24 часа подряд и более чем на 56 часов в неделю.

Государственная инспекция труда (VDI) применила к предприятию «Rīgas satiksme» административное наказание в связи с переработками, сообщили в VDI. Компании назначен штраф за два нарушения Закона о труде. Было установлено, что при суммированном учёте рабочего времени сотрудники привлекались к работе дольше, чем это допускает закон. Закон о труде запрещает привлекать работника к работе более чем на 24 часа подряд и более чем на 56 часов в неделю.

Читать

Задержаны в Техасе: трое латвийцев провернули аферу на 14 миллионов долларов

ЧП и криминал 15:23

ЧП и криминал 0 комментариев

В Техасе были арестованы трое мужчин из Латвии, которые развернули мошенническую схему примерно на 14 миллионов долларов, сообщает телеканал Fox 7 Austin. Подозреваемые обвиняются в преступной деятельности в нескольких городах США, однако были задержаны именно в Техасе. По оценкам следователей, трое мужчин совершили мошенничество на сумму около 14 миллионов долларов (чуть менее 12 миллионов евро).

В Техасе были арестованы трое мужчин из Латвии, которые развернули мошенническую схему примерно на 14 миллионов долларов, сообщает телеканал Fox 7 Austin. Подозреваемые обвиняются в преступной деятельности в нескольких городах США, однако были задержаны именно в Техасе. По оценкам следователей, трое мужчин совершили мошенничество на сумму около 14 миллионов долларов (чуть менее 12 миллионов евро).

Читать