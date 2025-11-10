Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Оставить без квартиры и денег: телефонные мошенники в Латвии становятся все более бесстыдными

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 09:24

Важно 0 комментариев

Телефонные мошенники в Латвии становятся всё более наглыми — теперь они не ограничиваются кражей банковских данных, а выманивают людей из их собственных квартир. Полиция предупреждает, что этим мошенникам удалось обмануть как минимум хозяев пять квартир, вынудив их продать своё жильё и отдать  деньги мошенникам. Как работает эта опасная схема и почему жертвы верят даже в «операции под прикрытием», рассказывает "Дегпункта".

Все чаще мошенники выдают себя за сотрудников полиции, просят «внести» деньги и предъявляют поддельные служебные удостоверения.

За последний месяц Государственная полиция зарегистрировала несколько случаев, когда мошенники, выдавая себя за сотрудников полиции или банков, обманным путем обманывают жильцов их квартир.

Преступники связываются с жертвой и объясняют, что им нужно поймать «мошенника», который хочет ограбить её квартиру. Параллельно с разговором преступники заполняют анкету у риелторов, которые не подозревают, что имеют дело с владельцем квартиры, которому уже «промыли мозги», то есть сообщили о готовящейся тайной операции.

Олег Филатов, глава 2-го отдела Департамента по борьбе с киберпреступностью полиции рассказывает: «Позже с человеком связывается настоящий посредник. Далее, «информация не должна быть разглашена», и после продажи квартиры деньги должны быть сняты и переданы курьеру, а «злой посредник» будет арестован в момент передачи денег».

В Латвии таким образом за месяц было ограблено пять квартир. Как минимум о таком количестве случаев сообщили в правоохранительные органы сами жертвы или их родственники, но реальное число преступлений, вероятно, выше.

Возбуждено уголовное дело и ведётся расследование, хотя эти схемы, вероятно, координируются из-за рубежа. Полиция напоминает, что ни полиция, ни сотрудники банков никогда не будут просить об участии в каких-либо «специальных следственных мероприятиях» или операциях по телефону.

В настоящее время такие случаи регистрируются на русском языке. Распространение их на другие языки — лишь вопрос времени.

Латвийские банки заметили, что обманутые мошенниками люди склонны снимать огромные суммы наличных и передавать их курьерам. Даже предупреждения представителей банков неэффективны.

Янис Кропс, представитель Swedbank объясняет, что чаще всего такие действия совершают пожилые люди, люди, испытывающие сильнейший страх перед должностями – звонит генерал, следователь, старший инспектор! Во-вторых, эти люди теряют критическое мышление. Если к вам домой приходит человек, который собирает деньги. Логично подумать, зачем? Отвечают: у него было заламинированное удостоверение. Но полиция так не делает! Полиция вызывает вас в участок при необходимости.

Аналогичным образом жертвы склонны передавать деньги курьерам или отправлять их через пакомат — в одном случае таким образом преступникам даже отдали 9000 евро.

«Был даже такой случай, когда человек оставил деньги в коробке в парке — это напомнило боевики 90-х — такие случаи бывали». 

Самое тревожное, что мошенники настолько искусны в манипулировании жертвами, что те отказываются верить своим близким, даже настоящим полицейским, которые пытаются убедить их в том, что никакой секретной операции нет и что неизвестный звонящий на другом конце провода — не «настоящий» полицейский, а преступник.

Главные новости

Монеточке стало плохо на концерте в Риге: что случилось?
Важно

Монеточке стало плохо на концерте в Риге: что случилось?

Впервые зафиксирован сигнал от «инопланетного корабля» в Солнечной системе
Важно

Впервые зафиксирован сигнал от «инопланетного корабля» в Солнечной системе (1)

Думаете уехать из Латвии? Как оформить пенсию ЛР в России
Эксклюзив

Думаете уехать из Латвии? Как оформить пенсию ЛР в России

Смертоносные волны Тенерифе унесли жизни трех человек, ещё 15 ранены (ВИДЕО)

Мир 10:32

Мир 0 комментариев

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции

Выбор редакции 10:24

Выбор редакции 0 комментариев

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей

Важно 10:24

Важно 0 комментариев

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ

Важно 10:21

Важно 0 комментариев

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне

Важно 10:20

Важно 0 комментариев

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд

Выбор редакции 10:15

Выбор редакции 0 комментариев

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек

Важно 10:10

Важно 0 комментариев

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

