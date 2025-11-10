Оставить без квартиры и денег: телефонные мошенники в Латвии становятся все более бесстыдными

Все чаще мошенники выдают себя за сотрудников полиции, просят «внести» деньги и предъявляют поддельные служебные удостоверения.

За последний месяц Государственная полиция зарегистрировала несколько случаев, когда мошенники, выдавая себя за сотрудников полиции или банков, обманным путем обманывают жильцов их квартир.

Преступники связываются с жертвой и объясняют, что им нужно поймать «мошенника», который хочет ограбить её квартиру. Параллельно с разговором преступники заполняют анкету у риелторов, которые не подозревают, что имеют дело с владельцем квартиры, которому уже «промыли мозги», то есть сообщили о готовящейся тайной операции.

Олег Филатов, глава 2-го отдела Департамента по борьбе с киберпреступностью полиции рассказывает: «Позже с человеком связывается настоящий посредник. Далее, «информация не должна быть разглашена», и после продажи квартиры деньги должны быть сняты и переданы курьеру, а «злой посредник» будет арестован в момент передачи денег».

В Латвии таким образом за месяц было ограблено пять квартир. Как минимум о таком количестве случаев сообщили в правоохранительные органы сами жертвы или их родственники, но реальное число преступлений, вероятно, выше.

Возбуждено уголовное дело и ведётся расследование, хотя эти схемы, вероятно, координируются из-за рубежа. Полиция напоминает, что ни полиция, ни сотрудники банков никогда не будут просить об участии в каких-либо «специальных следственных мероприятиях» или операциях по телефону.

В настоящее время такие случаи регистрируются на русском языке. Распространение их на другие языки — лишь вопрос времени.

Латвийские банки заметили, что обманутые мошенниками люди склонны снимать огромные суммы наличных и передавать их курьерам. Даже предупреждения представителей банков неэффективны.

Янис Кропс, представитель Swedbank объясняет, что чаще всего такие действия совершают пожилые люди, люди, испытывающие сильнейший страх перед должностями – звонит генерал, следователь, старший инспектор! Во-вторых, эти люди теряют критическое мышление. Если к вам домой приходит человек, который собирает деньги. Логично подумать, зачем? Отвечают: у него было заламинированное удостоверение. Но полиция так не делает! Полиция вызывает вас в участок при необходимости.

Аналогичным образом жертвы склонны передавать деньги курьерам или отправлять их через пакомат — в одном случае таким образом преступникам даже отдали 9000 евро.

«Был даже такой случай, когда человек оставил деньги в коробке в парке — это напомнило боевики 90-х — такие случаи бывали».

Самое тревожное, что мошенники настолько искусны в манипулировании жертвами, что те отказываются верить своим близким, даже настоящим полицейским, которые пытаются убедить их в том, что никакой секретной операции нет и что неизвестный звонящий на другом конце провода — не «настоящий» полицейский, а преступник.