«Можешь хоть месяцами не отвечать и игнорировать мои звонки и сообщения. Тебе это не поможет. Не рекомендую общаться и спать с чужими мужчинами, особенно, с моим. В противном случае ты пожалеешь, что со мной связалась. Если не хочет опозориться на всю страну и от стыда больше не появляться в обществе, значит, услышишь меня», — такое сообщение получила артистка.

Анна предположила, кто мог ей такое отправить. «Тут есть несколько вариантов. Первый — странный преследователь, который пытается добиться внимания любым путем. Второй — какая-то сумасшедшая баба, которой налили в уши. Третий — какой-то мужчина написывает мне и его телефон посмотрели. Таких много, правда. На рабочем и не такое случается», — поделилась она догадками.

Звезда попыталась выяснить, не перешла ли она дорогу кому-то на самом деле, но возмущенную даму никто не узнал. «Я спросила парня, с которым общаюсь: у него таких знакомых нет. Получается, кто-то позорится зря. Но почему писать мне? Даже если мне кто-то написывает, пойди и разберись со своим мужиком. Он же твой!», — комментирует артистка.

После нескольких часов расследования Седоковой удалось выяснить, что источником беспокойства является ее сосед по дому. Однажды мужчина помог занести ей в квартиру цветы от поклонника, они обменялись телефонами на случай, если Анне вдруг еще потребуется помощь.

Исполнительница призвала ревнивиц разбираться с избранниками самостоятельно, а не обрушиваться с критикой на звезд. Артистка уверяет, она не встречается с женатыми.

«Девочки, пожалуйста! Не всегда виновата женщина, нужно иногда поднять голову и спросить у своего парня или мужа: „Как ты смеешь писать другим!“. Если он ответит: „Мы просто так“, — тогда делай выводы, а не прячь голову в песок и угрожай другой женщине.

Это твой выбор оставаться с таким мужчиной и терпеть дальше, или собрать вещи и попробовать жить дальше без него. Мне никто не смеет угрожать! Я прошла «афганскую войну». То количество боли, которое я испытываю каждый день, никогда не сравнится с смс-сообщением другой женщине. Я никогда не буду с тем, кто занят или даже лайкает других девушек. Зачем мне это?

Может, мы прекратим бороться за мужиков и позволим им сражаться за нас? Когда мы поймем, что не виноваты во всем?» — негодует Седокова.

К слову, Анну задела попытка женщины напомнить ей об экс-супруге. «В тот момент когда кто-то упомянул имя моего бывшего мужа, я очень была зла. Никто и никогда не смеет упоминать его имя в плохом ключе. Никто и никогда даже не смеет произносить его имя всуе. Хотела меня опозорить? Давай. Мне как будто бы терять нечего. А тебе?» — негодует звезда.

Напомним, ранее Анна Седокова рассказывала, что не желает обсуждать смерть экс-супруга Яниса Тиммы с прессой. По ее словам, в последнее время встречи с журналистами очень часто касаются самоубийства баскетболиста.

«Они задавали очень кровожадные вопросы. Я останавливаюсь и говорю одну простую вещь: „Пожалуйста, давайте оставим эту ситуацию. Уже давно пора, надо оставить его имя. Пускай он спокойно живет, пускай он где-то там на небесах существует. Зачем вы это делаете? Зачем вы причиняете такую боль людям? Ради денег? Ради пиара? Ведь память о человеке намного важнее“, — говорила она.