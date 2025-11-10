Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Хватить упоминать имя Яниса Тиммы»: Седокова купается в мужском внимании (1)

СтарХит 10 ноября, 2025 14:20

История и культура

Похоже, Анне Седовокой объявила войну некая женщина, чей супруг положил глаз на певицу и пытался добиться расположения. Она обратилась к Седоковой, но вызвала лишь гнев певицы.

«Можешь хоть месяцами не отвечать и игнорировать мои звонки и сообщения. Тебе это не поможет. Не рекомендую общаться и спать с чужими мужчинами, особенно, с моим. В противном случае ты пожалеешь, что со мной связалась. Если не хочет опозориться на всю страну и от стыда больше не появляться в обществе, значит, услышишь меня», — такое сообщение получила артистка.

Анна предположила, кто мог ей такое отправить. «Тут есть несколько вариантов. Первый — странный преследователь, который пытается добиться внимания любым путем. Второй — какая-то сумасшедшая баба, которой налили в уши. Третий — какой-то мужчина написывает мне и его телефон посмотрели. Таких много, правда. На рабочем и не такое случается», — поделилась она догадками.

Звезда попыталась выяснить, не перешла ли она дорогу кому-то на самом деле, но возмущенную даму никто не узнал. «Я спросила парня, с которым общаюсь: у него таких знакомых нет. Получается, кто-то позорится зря. Но почему писать мне? Даже если мне кто-то написывает, пойди и разберись со своим мужиком. Он же твой!», — комментирует артистка.

После нескольких часов расследования Седоковой удалось выяснить, что источником беспокойства является ее сосед по дому. Однажды мужчина помог занести ей в квартиру цветы от поклонника, они обменялись телефонами на случай, если Анне вдруг еще потребуется помощь.

Исполнительница призвала ревнивиц разбираться с избранниками самостоятельно, а не обрушиваться с критикой на звезд. Артистка уверяет, она не встречается с женатыми.

«Девочки, пожалуйста! Не всегда виновата женщина, нужно иногда поднять голову и спросить у своего парня или мужа: „Как ты смеешь писать другим!“. Если он ответит: „Мы просто так“, — тогда делай выводы, а не прячь голову в песок и угрожай другой женщине.

Это твой выбор оставаться с таким мужчиной и терпеть дальше, или собрать вещи и попробовать жить дальше без него. Мне никто не смеет угрожать! Я прошла «афганскую войну». То количество боли, которое я испытываю каждый день, никогда не сравнится с смс-сообщением другой женщине. Я никогда не буду с тем, кто занят или даже лайкает других девушек. Зачем мне это?

Может, мы прекратим бороться за мужиков и позволим им сражаться за нас? Когда мы поймем, что не виноваты во всем?» — негодует Седокова.

К слову, Анну задела попытка женщины напомнить ей об экс-супруге. «В тот момент когда кто-то упомянул имя моего бывшего мужа, я очень была зла. Никто и никогда не смеет упоминать его имя в плохом ключе. Никто и никогда даже не смеет произносить его имя всуе. Хотела меня опозорить? Давай. Мне как будто бы терять нечего. А тебе?» — негодует звезда.

Напомним, ранее Анна Седокова рассказывала, что не желает обсуждать смерть экс-супруга Яниса Тиммы с прессой. По ее словам, в последнее время встречи с журналистами очень часто касаются самоубийства баскетболиста.

«Они задавали очень кровожадные вопросы. Я останавливаюсь и говорю одну простую вещь: „Пожалуйста, давайте оставим эту ситуацию. Уже давно пора, надо оставить его имя. Пускай он спокойно живет, пускай он где-то там на небесах существует. Зачем вы это делаете? Зачем вы причиняете такую боль людям? Ради денег? Ради пиара? Ведь память о человеке намного важнее“, — говорила она.

Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила
Важно

Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила (1)

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши
Важно

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу
Важно

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу (2)

Космос: место для «инопланетной жизни»
Sfera.lv 1 час назад
Украина: Зеленский «сдаёт» своё окружение?
Sfera.lv 1 час назад
Дата: День Лачплесиса в Латвии
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: пасмурно – классика осени
Sfera.lv 12 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 2 дня назад
Будет ли солнце? Прогноз погоды на субботу в Латвии
Bitnews.lv 2 дня назад
Полковник Блёдоне: если будем бежать — латыши вымрут
Bitnews.lv 3 дня назад
194-я неделя войны в Украине. На фронте всё внимание приковано к Покровску, где идут тяжелые уличные бои
Bitnews.lv 3 дня назад

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши (1)

Важно 21:06

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

Читать
«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве (1)

Важно 20:46

Важно 20:46

Важно 1 комментариев

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Читать

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе (1)

Важно 20:34

Важно 20:34

Важно 1 комментариев

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Читать

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО) (1)

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 1 комментариев

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Читать

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот» (1)

Новости Латвии 19:30

Новости Латвии 19:30

Новости Латвии 1 комментариев

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Читать

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы (1)

Важно 19:20

Важно 19:20

Важно 1 комментариев

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Читать

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее! (1)

Наука 19:10

Наука 19:10

Наука 1 комментариев

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Читать