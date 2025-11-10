Бандой руководили из тюрьмы: восемь человек получили сроки

Публично доступная информация свидетельствует, что по делу проходят Райвис Янсонс, Робертс Давидовс-Сташс, Олег Тарасенко, Эрик Кламанс, Эвита Дишлере, а также Данил Соболев, Владимир Ефремков и Линда Эйзане.

Не называя имён, в суде агентству LETA сообщили, что одному лицу назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет и пять месяцев, а также взыскание компенсации в пользу потерпевшего в размере 25 000 евро.

Ещё одному лицу назначено лишение свободы на пять лет и десять месяцев, а также пробационный надзор на три года, с лишением права управления транспортным средством на семь лет и шесть месяцев.

Одно лицо осуждено с применением наказания в виде лишения свободы на один год и девять месяцев, а также к пробационный надзор на три года, с лишением права управления транспортным средством на семь лет.

Три лица получили условное лишение свободы на срок от почти трёх до четырёх лет, а одно лицо — к штрафу в размере 2220 евро.

Прокурор, обвиняемый, защитник, потерпевший и его представитель в течение десяти дней со дня доступности сокращённого приговора могут подать в суд просьбу о подготовке полного приговора.

Полный приговор можно будет обжаловать в Рижском окружном суде.

В прокуратуре агентству LETA сообщили, что члены банды совершили несколько преступных деяний, в том числе с целью причинения тяжких телесных повреждений напали на мужчину. Хотя намерение не удалось реализовать и достичь желаемой степени телесных повреждений, поскольку во время совершения преступления нападавшие были прерваны, потерпевший в результате нападения пострадал.

Также члены банды совершили попытку дестабилизировать ситуацию в тюрьме, умышленно поджигая автомобиль у места заключения.

Лидер банды также обвиняется в угрозах убийством двум лицам. Учитывая личность обвиняемого, угрозы воспринимались серьёзно, и были основания опасаться, что эти угрозы могут быть исполнены.

В последний раз обвинение в бандитизме лицам предъявлялось за преступное деяние, совершённое в 2009 году.