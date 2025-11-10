Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Ноября Завтра: Nellija, Ojars, Rainers
Доступность

Бандой руководили из тюрьмы: восемь человек получили сроки

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 12:49

ЧП и криминал 0 комментариев

Суд города Риги 8 ноября утвердил заключённое соглашение между прокурором и обвиняемыми по делу о руководстве бандой из тюрьмы, которое предусматривает признание вины всеми обвиняемыми, наказание нескольких лиц реальным лишением свободы, а для части — условным лишением свободы, выяснило агентство LETA в суде.

Публично доступная информация свидетельствует, что по делу проходят Райвис Янсонс, Робертс Давидовс-Сташс, Олег Тарасенко, Эрик Кламанс, Эвита Дишлере, а также Данил Соболев, Владимир Ефремков и Линда Эйзане.

Не называя имён, в суде агентству LETA сообщили, что одному лицу назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет и пять месяцев, а также взыскание компенсации в пользу потерпевшего в размере 25 000 евро.

Ещё одному лицу назначено лишение свободы на пять лет и десять месяцев, а также пробационный надзор на три года, с лишением права управления транспортным средством на семь лет и шесть месяцев.

Одно лицо осуждено с применением наказания в виде лишения свободы на один год и девять месяцев, а также к пробационный надзор на три года, с лишением права управления транспортным средством на семь лет.

Три лица получили условное лишение свободы на срок от почти трёх до четырёх лет, а одно лицо — к штрафу в размере 2220 евро.

Прокурор, обвиняемый, защитник, потерпевший и его представитель в течение десяти дней со дня доступности сокращённого приговора могут подать в суд просьбу о подготовке полного приговора.

Полный приговор можно будет обжаловать в Рижском окружном суде.

В прокуратуре агентству LETA сообщили, что члены банды совершили несколько преступных деяний, в том числе с целью причинения тяжких телесных повреждений напали на мужчину. Хотя намерение не удалось реализовать и достичь желаемой степени телесных повреждений, поскольку во время совершения преступления нападавшие были прерваны, потерпевший в результате нападения пострадал.

Также члены банды совершили попытку дестабилизировать ситуацию в тюрьме, умышленно поджигая автомобиль у места заключения.

Лидер банды также обвиняется в угрозах убийством двум лицам. Учитывая личность обвиняемого, угрозы воспринимались серьёзно, и были основания опасаться, что эти угрозы могут быть исполнены.

В последний раз обвинение в бандитизме лицам предъявлялось за преступное деяние, совершённое в 2009 году.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши
Важно

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

Народ в темноте, а мафия делит миллионы: секретные записи спецслужб Украины (ВИДЕО)
Важно

Народ в темноте, а мафия делит миллионы: секретные записи спецслужб Украины (ВИДЕО) (1)

Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила
Важно

Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 07:00 11.11.2025
Космос: место для «инопланетной жизни»
Sfera.lv 1 час назад
Украина: Зеленский «сдаёт» своё окружение?
Sfera.lv 1 час назад
Дата: День Лачплесиса в Латвии
Sfera.lv 5 часов назад
Резекне: объединение — во вред?
Sfera.lv 14 часов назад
Балтия: а эстонцы — лучше
Sfera.lv 16 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 2 дня назад
«Русский понимает только язык силы» — Илзе Аузере
Bitnews.lv 3 дня назад
Почему автобусы в Россию всё ещё ходят? НО требует ответа
Bitnews.lv 3 дня назад

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

Читать
Загрузка

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

Важно 20:46

Важно 0 комментариев

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Читать

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

Важно 20:34

Важно 0 комментариев

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Читать

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО)

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Читать

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

Новости Латвии 19:30

Новости Латвии 0 комментариев

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Читать

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

Важно 19:20

Важно 0 комментариев

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Читать

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

Наука 19:10

Наука 0 комментариев

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Читать