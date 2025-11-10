Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рецепт из X века сильнее современных антибиотиков — исследователи в шоке!

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 13:31

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда старинные книги хранят не мифы, а решения, к которым наука только возвращается.
Учёные из Университета Ноттингема (Великобритания) воссоздали рецепт из тысячелетнего англосаксонского манускрипта, и выяснили: смесь действительно убивает устойчивые бактерии, включая MRSA — одну из главных угроз современной медицины.

Средневековый рецепт оказался удивительно точным.
В нём указаны лук, чеснок, вино и желчь крупного рогатого скота, настоянные девять дней в медном сосуде.
Когда исследователи повторили его, жидкость уничтожила до 90% колоний Staphylococcus aureus, даже тех, что не реагируют на современные препараты.

«Мы ожидали легенду, а получили биохимию», — признались авторы исследования, опубликованного в журнале mBio.
Эксперты считают, что эффект возникает из-за взаимодействия сернистых соединений Allium и ионов меди, создающих уникальные антимикробные комплексы.
Подобные комбинации в лабораториях сегодня не производятся — и это показывает, что древняя медицина заслуживает серьёзного анализа, а не насмешек.

Проект получил название AncientBiotics.
Теперь учёные системно проверяют другие старинные рецепты, надеясь найти в них новые источники антибиотиков, особенно в эпоху, когда устойчивость бактерий становится глобальной угрозой.

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

Важно 20:46

Важно 0 комментариев

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

Важно 20:34

Важно 0 комментариев

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО)

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

Новости Латвии 19:30

Новости Латвии 0 комментариев

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

Важно 19:20

Важно 0 комментариев

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

Наука 19:10

Наука 0 комментариев

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
