Рецепт из X века сильнее современных антибиотиков — исследователи в шоке!

Средневековый рецепт оказался удивительно точным.

В нём указаны лук, чеснок, вино и желчь крупного рогатого скота, настоянные девять дней в медном сосуде.

Когда исследователи повторили его, жидкость уничтожила до 90% колоний Staphylococcus aureus, даже тех, что не реагируют на современные препараты.

«Мы ожидали легенду, а получили биохимию», — признались авторы исследования, опубликованного в журнале mBio.

Эксперты считают, что эффект возникает из-за взаимодействия сернистых соединений Allium и ионов меди, создающих уникальные антимикробные комплексы.

Подобные комбинации в лабораториях сегодня не производятся — и это показывает, что древняя медицина заслуживает серьёзного анализа, а не насмешек.

Проект получил название AncientBiotics.

Теперь учёные системно проверяют другие старинные рецепты, надеясь найти в них новые источники антибиотиков, особенно в эпоху, когда устойчивость бактерий становится глобальной угрозой.