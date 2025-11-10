Starlink заливает космос радиошумом — астрономы в панике!

Используя европейскую сеть радиотелескопов LOFAR, исследователи зафиксировали утечку сигналов в диапазоне 110–188 МГц, включая частоты 150–153 МГц, официально зарезервированные для научных наблюдений.

«Сигнал от одного спутника оказался в десять миллионов раз ярче, чем самые слабые космические сигналы, которые мы пытаемся уловить», — говорится в статье журнала Astronomy & Astrophysics (2024).

Сейчас SpaceX запускает около 40 новых спутников в неделю, и вместе с ними растёт уровень «радио-загрязнения» орбиты.

К проекту подключаются и другие гиганты: Amazon, OneWeb, китайские компании, — добавляя тысячи аппаратов, каждый из которых излучает помехи.

Если видимые следы спутников уже портят фотографии ночного неба, то радиошум опаснее: он невидим и заглушает слабые сигналы от далёких галактик, чёрных дыр и молодой Вселенной.

Учёные призывают срочно выработать международные правила, регулирующие электромагнитные утечки со спутников.

Без этого человечество рискует потерять «тихое небо» — инструмент, который дал нам открытия от пульсаров до GPS и радиолокации.

«Если мы потеряем радиотишину, мы потеряем не только данные — мы потеряем способность слушать космос», — подытожили авторы исследования.