Starlink заливает космос радиошумом — астрономы в панике!

10 ноября, 2025

Наука 0 комментариев

Пока мир восхищается скоростью интернета от SpaceX, учёные предупреждают: вселенная становится всё громче.
Новое исследование показало, что спутники Starlink второго поколения излучают в 32 раза больше радиошума, чем их предшественники — и часть этого излучения мешает радиоастрономии.

Используя европейскую сеть радиотелескопов LOFAR, исследователи зафиксировали утечку сигналов в диапазоне 110–188 МГц, включая частоты 150–153 МГц, официально зарезервированные для научных наблюдений.

«Сигнал от одного спутника оказался в десять миллионов раз ярче, чем самые слабые космические сигналы, которые мы пытаемся уловить», — говорится в статье журнала Astronomy & Astrophysics (2024).

Сейчас SpaceX запускает около 40 новых спутников в неделю, и вместе с ними растёт уровень «радио-загрязнения» орбиты.
К проекту подключаются и другие гиганты: Amazon, OneWeb, китайские компании, — добавляя тысячи аппаратов, каждый из которых излучает помехи.

Если видимые следы спутников уже портят фотографии ночного неба, то радиошум опаснее: он невидим и заглушает слабые сигналы от далёких галактик, чёрных дыр и молодой Вселенной.

Учёные призывают срочно выработать международные правила, регулирующие электромагнитные утечки со спутников.
Без этого человечество рискует потерять «тихое небо» — инструмент, который дал нам открытия от пульсаров до GPS и радиолокации.

«Если мы потеряем радиотишину, мы потеряем не только данные — мы потеряем способность слушать космос», — подытожили авторы исследования.

Главные новости

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши
Важно

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила
Важно

Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве
Важно

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО)

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
