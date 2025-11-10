Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Ноября Завтра: Nellija, Ojars, Rainers
Доступность

В школах ярмарки на Мартынов день: родители жалуются на подготовку в единственный выходной

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 17:36

Важно 0 комментариев

Facebook

10 ноября в Латвии отмечают Мартынов день (Mārtiņa diena) - конец осени и начало зимы. К этому моменту в былые годы должны были быть закончены все полевые работы. Сейчас же День Мартына отмечается традиционной ярмаркой, в том числе в школах.

Только вот в этом году выходные перед Мартыновым днем были сокращенными - на них перенесли один рабочий день. В результате родители школьников и детсадовцев вынуждены были потратить единственный выходной на поделки и выпечку к ярмарке.

"Mārtiņos uz tirdziņu. Дети сегодня несут в школы разные товары, чтобы продать их за бесценок другим детям. Сочувствую мамам, которые потратили единственный выходной, чтобы обеспечить товары на партополках. Ну и папам, если они тоже были в деле. ))", - отметил бывший депутат Рижской думы, папа двух дочек Константин Чекушин (Согласие) на своей странице в Facebook.

В комментариях многие признались, что им такие ярмарки даже нравятся:

"Не всем стоит сочувствовать, совместное творчество - это весело! Дочка всегда участвовала в ярмарках как продавец, и не всегда с едой. Делала серьги, книжные закладки, брелки - это сама, с моей небольшой помощью в креплении сложной фурнитуры. Вместе варили карамель, делали конфеты на палочке, украшали цветной сахарной посыпкой для тортов... Еду всегда заворачивали в пищевую плёнку, мало ли кто будет трогать выбирая или рядом чихать. Это было весёлое совместное творчество, по этим моментам можно скучать", - написала одна мама.

Но были и те, кому такая дополнительная работы в выходной не очень зашла:

"Ооо! Какой хороший пост! Те же мысли...  Тоже вчера "ёжики кололись, но продолжали жрать кактус" в смысле готовить угощение на рынок. Это неправильно делать такие мероприятия после одного выходного", - считают родители.

"Я не знала что нужно именно нести, впервые такое мероприятие. Почитала в интернете ,традиции и что в садик приносят на базарчик. Времени делать поделки не было, поэтому испекли сосиски в тесте, купили маршмелоу на палочке , купили комплект 3 штуки поделки из бумаги . Утром принесла в сад и как то мне показалось что рады они (воспитатель ,нянечка)не были. Крч я вчера возилась , делали все это, ездили покупали , делали деньги из фольги , в единственный выходной а в итоге настроение испорчено. В следующем году принесу пачку селги, сдалось мне всё это", - призналась другая мама.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила
Важно

Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила (1)

Народ в темноте, а мафия делит миллионы: секретные записи спецслужб Украины (ВИДЕО)
Важно

Народ в темноте, а мафия делит миллионы: секретные записи спецслужб Украины (ВИДЕО) (1)

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши
Важно

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 07:05 11.11.2025
Космос: место для «инопланетной жизни»
Sfera.lv 1 час назад
Украина: Зеленский «сдаёт» своё окружение?
Sfera.lv 1 час назад
Дата: День Лачплесиса в Латвии
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: непредвиденные миллионы бюджета
Sfera.lv 17 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 2 дня назад
Латвийцы всё чаще считают допустимым ограничение свободы слова
Bitnews.lv 2 дня назад
Полковник Блёдоне: если будем бежать — латыши вымрут
Bitnews.lv 3 дня назад
Мягкий ноябрь не сдаёт позиций
Bitnews.lv 3 дня назад

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

Читать
Загрузка

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

Важно 20:46

Важно 0 комментариев

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Читать

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

Важно 20:34

Важно 0 комментариев

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Читать

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО)

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Читать

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

Новости Латвии 19:30

Новости Латвии 0 комментариев

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Читать

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

Важно 19:20

Важно 0 комментариев

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Читать

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

Наука 19:10

Наука 0 комментариев

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Читать