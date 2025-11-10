В школах ярмарки на Мартынов день: родители жалуются на подготовку в единственный выходной

Только вот в этом году выходные перед Мартыновым днем были сокращенными - на них перенесли один рабочий день. В результате родители школьников и детсадовцев вынуждены были потратить единственный выходной на поделки и выпечку к ярмарке.

"Mārtiņos uz tirdziņu. Дети сегодня несут в школы разные товары, чтобы продать их за бесценок другим детям. Сочувствую мамам, которые потратили единственный выходной, чтобы обеспечить товары на партополках. Ну и папам, если они тоже были в деле. ))", - отметил бывший депутат Рижской думы, папа двух дочек Константин Чекушин (Согласие) на своей странице в Facebook.

В комментариях многие признались, что им такие ярмарки даже нравятся:

"Не всем стоит сочувствовать, совместное творчество - это весело! Дочка всегда участвовала в ярмарках как продавец, и не всегда с едой. Делала серьги, книжные закладки, брелки - это сама, с моей небольшой помощью в креплении сложной фурнитуры. Вместе варили карамель, делали конфеты на палочке, украшали цветной сахарной посыпкой для тортов... Еду всегда заворачивали в пищевую плёнку, мало ли кто будет трогать выбирая или рядом чихать. Это было весёлое совместное творчество, по этим моментам можно скучать", - написала одна мама.

Но были и те, кому такая дополнительная работы в выходной не очень зашла:

"Ооо! Какой хороший пост! Те же мысли... Тоже вчера "ёжики кололись, но продолжали жрать кактус" в смысле готовить угощение на рынок. Это неправильно делать такие мероприятия после одного выходного", - считают родители.

"Я не знала что нужно именно нести, впервые такое мероприятие. Почитала в интернете ,традиции и что в садик приносят на базарчик. Времени делать поделки не было, поэтому испекли сосиски в тесте, купили маршмелоу на палочке , купили комплект 3 штуки поделки из бумаги . Утром принесла в сад и как то мне показалось что рады они (воспитатель ,нянечка)не были. Крч я вчера возилась , делали все это, ездили покупали , делали деньги из фольги , в единственный выходной а в итоге настроение испорчено. В следующем году принесу пачку селги, сдалось мне всё это", - призналась другая мама.