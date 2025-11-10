"Вниманию грузоперевозчиков, следующих в Литовскую Республику! С 9.00 10 ноября в целях организованного перераспределения грузоперевозчиков по местам стоянок движение грузового транспорта с литовскими регистрационными знаками в белорусских пунктах пропуска временно приостанавливается. Пограничная служба Республики Беларусь осуществляет мониторинг ситуации и находится в постоянной готовности к изменению обстановки", - говорится в заявлении службы.

В тот же день на сайте министерства иностранных дел Беларуси появилось сообщение, в котором говорится, что на территории страны "скопилось свыше 1100 грузовых транспортных средств литовских перевозчиков" и что "белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска "Котловка".

В МИД добавили, что водителям грузовиков "из гуманитарных соображений" предоставлена возможность покинуть Белоруссию. В нынешней ситуации дипломаты обвинили литовскую сторону, которая "в одностороннем порядке" закрыла пункты пропуска на белорусско-литовской границе.

В пятницу, 7 ноября, советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас заявил журналистам, что Вильнюс готов впустить в страну застрявшие в Белоруссии грузовики, передает портал LRT.lt.

"Мы хотим, чтобы грузовики вернулись в нашу страну, но граница остается закрытой. Мы говорим только об эвакуационном коридоре для возвращения наших грузовиков, это предложение было передано Белоруссии, чтобы мы могли вернуть свои транспортные средства", - сказал он, добавив, что "процесс блокирует белорусская сторона".