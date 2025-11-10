Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Ноября Завтра: Nellija, Ojars, Rainers
Доступность

Народ в темноте, а мафия делит миллионы: секретные записи спецслужб Украины (ВИДЕО) (1)

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 16:48

Важно 1 комментариев

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало аудиозаписи, касающиеся многомиллионных взяток в энергетическом секторе, вызвав громкий скандал. В записях, опубликованных НАБУ, подозреваемые обсуждают получение взяток на десятки миллионов гривен. В деле фигурируют высокопоставленные чиновники, связанные с «Энергоатомом» и Министерством энергетики, сообщает портал dialog.ua.

НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) представили первые аудиозаписи в рамках масштабного расследования под кодовым названием «Мидас» — одного из самых громких антикоррупционных дел последних лет, связанного с энергетикой. По данным следствия, речь идёт о взятках на миллионы долларов, которые выплачивались при строительстве стратегических энергетических объектов и управлении государственной компанией «Энергоатом».

Расследование длилось 15 месяцев. Детективы провели более 70 обысков и собрали свыше 1000 часов аудиозаписей. На записях зафиксированы лица под позывными «Rocket», «Tenor» и «Carlson», которые обсуждают распределение взяток, схемы заключения контрактов и возможные кадровые перестановки в Министерстве энергетики и «Энергоатоме».

Согласно данным НАБУ, организованная группа систематически получала взятки в размере 10–15% от стоимости контрактов «Энергоатома». Подрядчики были вынуждены платить, иначе им грозили задержки с оплатой или потеря статуса поставщика.

Эта коррупционная система получила в отрасли название «барьер» — без взяток путь к деньгам был фактически закрыт. Следствие установило, что фактическое руководство стратегическим предприятием с годовым оборотом свыше 200 миллиардов гривен осуществляли неофициальные лица, не имеющие никаких законных полномочий.

В схему были вовлечены бывший заместитель главы Фонда госимущества, экс-сотрудник правоохранительных органов и действующие советники министра энергетики, которые с помощью своих связей контролировали назначения на должности, проведение тендеров и распределение финансовых потоков. НАБУ и САП пока не раскрывают имена фигурантов и последствия расследования, однако источники утверждают, что в деле замешаны высокопоставленные чиновники из энергетической и политической сфер.

Ранее сообщалось, что детективы провели обыски в доме бизнесмена Тимура Миндича — соратника президента Владимира Зеленского и совладельца студии «Квартал 95», а также у бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. По данным «Украинской правды», Миндич покинул Украину 10 ноября, всего за несколько часов до визита детективов НАБУ.

Скандал «Мидас» разразился на фоне тяжёлой ситуации в энергетической системе Украины, пострадавшей от российских атак. Пока граждане страдают от перебоев с электроэнергией, а государство тратит миллиарды на восстановление инфраструктуры, расследование показывает, что часть этих средств, вероятно, оседала в карманах чиновников.

Это дело стало испытанием для антикоррупционной системы Украины и показателем того, насколько серьёзно страна намерена очищать власть — особенно в сфере, от которой напрямую зависят стабильность и безопасность государства.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила
Важно

Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила (1)

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу
Важно

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу (2)

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши
Важно

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 07:05 11.11.2025
Космос: место для «инопланетной жизни»
Sfera.lv 1 час назад
Мекка: готовимся к хаджу заранее
Sfera.lv 1 час назад
Дата: День Лачплесиса в Латвии
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: пасмурно – классика осени
Sfera.lv 12 часов назад
Балтия: а эстонцы — лучше
Sfera.lv 16 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 2 дня назад
«Русский понимает только язык силы» — Илзе Аузере
Bitnews.lv 3 дня назад
194-я неделя войны в Украине. На фронте всё внимание приковано к Покровску, где идут тяжелые уличные бои
Bitnews.lv 3 дня назад

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

Читать
Загрузка

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве (1)

Важно 20:46

Важно 1 комментариев

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Читать

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе (1)

Важно 20:34

Важно 1 комментариев

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Читать

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО) (1)

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 1 комментариев

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Читать

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот» (1)

Новости Латвии 19:30

Новости Латвии 1 комментариев

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Читать

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы (1)

Важно 19:20

Важно 1 комментариев

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Читать

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее! (1)

Наука 19:10

Наука 1 комментариев

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Читать