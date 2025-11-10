НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) представили первые аудиозаписи в рамках масштабного расследования под кодовым названием «Мидас» — одного из самых громких антикоррупционных дел последних лет, связанного с энергетикой. По данным следствия, речь идёт о взятках на миллионы долларов, которые выплачивались при строительстве стратегических энергетических объектов и управлении государственной компанией «Энергоатом».

Расследование длилось 15 месяцев. Детективы провели более 70 обысков и собрали свыше 1000 часов аудиозаписей. На записях зафиксированы лица под позывными «Rocket», «Tenor» и «Carlson», которые обсуждают распределение взяток, схемы заключения контрактов и возможные кадровые перестановки в Министерстве энергетики и «Энергоатоме».

Согласно данным НАБУ, организованная группа систематически получала взятки в размере 10–15% от стоимости контрактов «Энергоатома». Подрядчики были вынуждены платить, иначе им грозили задержки с оплатой или потеря статуса поставщика.

Эта коррупционная система получила в отрасли название «барьер» — без взяток путь к деньгам был фактически закрыт. Следствие установило, что фактическое руководство стратегическим предприятием с годовым оборотом свыше 200 миллиардов гривен осуществляли неофициальные лица, не имеющие никаких законных полномочий.

В схему были вовлечены бывший заместитель главы Фонда госимущества, экс-сотрудник правоохранительных органов и действующие советники министра энергетики, которые с помощью своих связей контролировали назначения на должности, проведение тендеров и распределение финансовых потоков. НАБУ и САП пока не раскрывают имена фигурантов и последствия расследования, однако источники утверждают, что в деле замешаны высокопоставленные чиновники из энергетической и политической сфер.

Ранее сообщалось, что детективы провели обыски в доме бизнесмена Тимура Миндича — соратника президента Владимира Зеленского и совладельца студии «Квартал 95», а также у бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. По данным «Украинской правды», Миндич покинул Украину 10 ноября, всего за несколько часов до визита детективов НАБУ.

Скандал «Мидас» разразился на фоне тяжёлой ситуации в энергетической системе Украины, пострадавшей от российских атак. Пока граждане страдают от перебоев с электроэнергией, а государство тратит миллиарды на восстановление инфраструктуры, расследование показывает, что часть этих средств, вероятно, оседала в карманах чиновников.

Это дело стало испытанием для антикоррупционной системы Украины и показателем того, насколько серьёзно страна намерена очищать власть — особенно в сфере, от которой напрямую зависят стабильность и безопасность государства.