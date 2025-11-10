В январе 2020 года во время проверки в одном из складов Саласпилсского края полиция обнаружила 49 паллет с картонными коробками, в которых находились алкогольные напитки без латвийских акцизных марок.

В ходе обыска со склада было изъято 30 994 бутылки алкогольных напитков без акцизных марок. По данным полиции, спиртное предназначалось для реализации на территории Рижского региона. Общий объём чистого спирта в изъятом алкоголе составил немного более 11 700 литров.

В рамках уголовного процесса были задержаны двое мужчин, родившихся в 1979 году.

По подсчётам правоохранительных органов, сумма неуплаченного акцизного налога за изъятый алкоголь составляет 184 193 евро, что признано нанесённым государству имущественным ущербом. Взысканием этой суммы в пользу государства занимается Служба государственных доходов (VID).