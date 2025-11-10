По наблюдениям Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП), доля местных продуктов в корзинах низких цен в торговых сетях "Rimi Latvia", "Maxima Latvija", "Lidl Latvija", "Top!", "Elvi Latvija" составляет от 35% до 59%.

С момента введения корзин в конце июня этого года средний показатель не опускался ниже 43%, хотя доля местных продуктов в разных сетях различна. У двух сетей средние показатели за 19 недель составляют 58% и 56% соответственно, а у трех других - от 44% до 49%. Доступность продуктов из корзины низких цен составляет 91%, поскольку торговцы не всегда могут закупать их в достаточном количестве, чтобы удовлетворить весь спрос.

В Минэкономики также отмечается, что введение корзины низких цен в продовольственном секторе оказало положительное влияние на снижение инфляции. Данные за октябрь показывают, что рост цен на продукты питания в этом году был минимальным: за месяц продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,5%, что является самым умеренным ростом в этой категории с 2020 года, когда цены в Латвии упали из-за "Covid-19".

Цены на основные группы продуктов питания, подпадающие под действие меморандума о снижении цен, в октябре немного выросли, но это было связано в основном с сезонными факторами в сегменте овощей. В целом, данные свидетельствуют о том, что меморандум о снижении цен на продукты питания вносит реальный вклад в сдерживание инфляционного давления на продовольственные товары, отмечают в Минэкономики.

Меморандум о снижении цен на продукты питания был подписан 27 мая. Меморандум предусматривает введение корзины продуктов с низкими ценами, инструмента сравнения цен и увеличение доли продуктов местного производства в магазинах.