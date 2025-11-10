Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Из местных продуктов: министерство похвалилось собственным достижением (1)

© Deutsche Welle 10 ноября, 2025 18:14

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Доля местных продуктов в корзинах низких цен в торговых сетях достигла в среднем 50%, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики. В то же время введение продуктов с низкими ценами помогло ограничить рост потребительских цен в стране, считают в министерстве.

По наблюдениям Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП), доля местных продуктов в корзинах низких цен в торговых сетях "Rimi Latvia", "Maxima Latvija", "Lidl Latvija", "Top!", "Elvi Latvija" составляет от 35% до 59%.

С момента введения корзин в конце июня этого года средний показатель не опускался ниже 43%, хотя доля местных продуктов в разных сетях различна. У двух сетей средние показатели за 19 недель составляют 58% и 56% соответственно, а у трех других - от 44% до 49%. Доступность продуктов из корзины низких цен составляет 91%, поскольку торговцы не всегда могут закупать их в достаточном количестве, чтобы удовлетворить весь спрос.

В Минэкономики также отмечается, что введение корзины низких цен в продовольственном секторе оказало положительное влияние на снижение инфляции. Данные за октябрь показывают, что рост цен на продукты питания в этом году был минимальным: за месяц продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,5%, что является самым умеренным ростом в этой категории с 2020 года, когда цены в Латвии упали из-за "Covid-19".

Цены на основные группы продуктов питания, подпадающие под действие меморандума о снижении цен, в октябре немного выросли, но это было связано в основном с сезонными факторами в сегменте овощей. В целом, данные свидетельствуют о том, что меморандум о снижении цен на продукты питания вносит реальный вклад в сдерживание инфляционного давления на продовольственные товары, отмечают в Минэкономики.

Меморандум о снижении цен на продукты питания был подписан 27 мая. Меморандум предусматривает введение корзины продуктов с низкими ценами, инструмента сравнения цен и увеличение доли продуктов местного производства в магазинах.

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши (1)

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве (1)

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе (1)

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО) (1)

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот» (1)

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы (1)

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее! (1)

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

