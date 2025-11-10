На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

По данным NASA и Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF), система становится нестабильной и в декабре может привести к серии резких похолоданий, ранних снегопадов и затяжных морозов.

«Это не просто погодная прихоть, а процесс, способный изменить весь рисунок зимы», — предупреждают метеорологи.

Когда полярный вихрь «ломается», струйные течения в атмосфере теряют устойчивость, и арктический холод буквально “дышит на юг”.

И хотя такие сдвиги являются частью естественных климатических циклов, их время и интенсивность решают, насколько суровой станет зима.

Если прогнозы сбудутся, нас может ждать зима, сопоставимая с самыми холодными за последние десятилетия.

А пока атмосфера, словно огромный маятник, готовится сделать вдох — и выплеснуть Арктику на юг.