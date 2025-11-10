Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

10 ноября, 2025 19:20

Важно 0 комментариев

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

В Верховном суде сообщили, что оставлено в силе решение Административного окружного суда, который счел, что Государственная пограничная охрана (ГПО) обоснованно применила дисциплинарное наказание к истцу и уволила его.

Будучи пограничником, истец во время наряда самовольно сделал на телефон несколько фотографий и видеозапись, запечатлев снос советского памятника, тем самым совершив действия, не связанные с выполнением служебных обязанностей и создающие угрозу для их выполнения.

26 октября 2022 года пограничник вместе со служебной собакой был направлен для наблюдения за демонтажем памятника советским партизанам в Балви и контроля за соблюдением правил пребывания в приграничной полосе.

По мнению Верховного суда, Административный окружной суд правильно оценил соразмерность дисциплинарного взыскания, поскольку из обстоятельств дела следует, что истец выложил видеозапись с комментарием "русские не сдаются" в дискуссионной онлайн-группе пограничников, откуда она впоследствии попала в публичную интернет-среду и СМИ государств-агрессоров.

Верховный суд напоминает, что каждый пограничник, особенно в нынешних геополитических условиях, должен тщательно обдумывать свои высказывания, вести себя так, чтобы не навредить репутации Государственной пограничной охраны, а также действовать этично и в соответствии с ценностями государства.

Хотя комментарий может быть истолкован по-разному, поскольку не совсем ясно, касается ли он процесса работы или выражает поддержку российской агрессии, истец должен был осознавать, какую реакцию подобные заявления могут вызвать в обществе.

Пограничная охрана отмечает, что выражение "русские не сдаются" не является случайным сочетанием и часто используется как лозунг определенной частью латвийского общества в знак протеста против различных событий в их жизни, а также на памятных мероприятиях. Кроме того, фраза "русские не сдаются" - многовековой лозунг русской армии.

Пограничник был уволен со службы 1 декабря 2022 года. Он запросил пересмотреть решение, но оно было оставлено в силе вышестоящим начальством. Впоследствии пограничник обратился в суд и потребовал отменить решение.

Уволенный пограничник утверждал в суде, что его действия не были связаны с поддержкой российской агрессии против Украины.

