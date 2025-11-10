Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

Как сообщает передача телеканала TV3 "Ничего личного", введённые санкции не мешают латвийским компаниям сотрудничать с судами, связанными с российским теневым флотом. Журналисты выяснили, что танкер Zircone, плавающий под кипрским флагом, но фактически базирующийся в Латвии, занимается бункеровкой (заправкой) судов, большинство из которых принадлежат или работают на интересы России.

На прошлой неделе Zircone заходил в Рижский порт, предположительно для пополнения запасов топлива. Судно стояло у нефтетерминала SIA "Ovi", специализирующегося на оптовой торговле нефтепродуктами. Представители компании отказались сообщить журналистам, какие именно грузы обрабатывались и кому они предназначались.

Согласно открытым данным, во время короткой стоянки танкера в Риге была проведена проверка, в ходе которой выявили восемь технических дефектов. Осмотр проводили сотрудники таможни Службы государственных доходов (СГД). Серьёзных нарушений они не нашли, после чего судно вновь вышло в море. Заместитель директора таможенного управления СГД Сандра Карклиня-Админе пояснила, что стандартная бункеровка разрешена только в порту и полностью контролируется таможенными органами. Однако если перевалка топлива происходит в нейтральных водах, это уже не подпадает под латвийскую юрисдикцию: «Со стороны Латвии экспорт оформлен, груз покинул страну», — отметила она.

Ответственные ведомства признают, что ситуация вызывает обеспокоенность, но юридических оснований для прекращения обслуживания подобных судов пока нет. Формально бункеровка не запрещена. По данным журналистов, Zircone и ещё одно судно, Rina, избегают контактов с кораблями, внесёнными в санкционные списки ЕС и США, но привлечь их к ответственности за иные сделки невозможно — исключения в санкционных правилах позволяют продолжать операции.

Ранее сообщалось, что в новом санкционном пакете Евросоюза рассматривалось предложение распространить ограничения не только на теневой флот, но и на компании, которые занимаются его снабжением. Однако соответствующие меры пока не приняты. Министр иностранных дел Байба Браже в интервью передаче «Ничего личного» подтвердила, что в Европе до сих пор нет единой позиции по вопросу введения запрета или ограничений на бункеровку подобных судов.