Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

© LETA 10 ноября, 2025 19:30

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Как сообщает передача телеканала TV3 "Ничего личного", введённые санкции не мешают латвийским компаниям сотрудничать с судами, связанными с российским теневым флотом. Журналисты выяснили, что танкер Zircone, плавающий под кипрским флагом, но фактически базирующийся в Латвии, занимается бункеровкой (заправкой) судов, большинство из которых принадлежат или работают на интересы России.

На прошлой неделе Zircone заходил в Рижский порт, предположительно для пополнения запасов топлива. Судно стояло у нефтетерминала SIA "Ovi", специализирующегося на оптовой торговле нефтепродуктами. Представители компании отказались сообщить журналистам, какие именно грузы обрабатывались и кому они предназначались.

Согласно открытым данным, во время короткой стоянки танкера в Риге была проведена проверка, в ходе которой выявили восемь технических дефектов. Осмотр проводили сотрудники таможни Службы государственных доходов (СГД). Серьёзных нарушений они не нашли, после чего судно вновь вышло в море. Заместитель директора таможенного управления СГД Сандра Карклиня-Админе пояснила, что стандартная бункеровка разрешена только в порту и полностью контролируется таможенными органами. Однако если перевалка топлива происходит в нейтральных водах, это уже не подпадает под латвийскую юрисдикцию: «Со стороны Латвии экспорт оформлен, груз покинул страну», — отметила она.

Ответственные ведомства признают, что ситуация вызывает обеспокоенность, но юридических оснований для прекращения обслуживания подобных судов пока нет. Формально бункеровка не запрещена. По данным журналистов, Zircone и ещё одно судно, Rina, избегают контактов с кораблями, внесёнными в санкционные списки ЕС и США, но привлечь их к ответственности за иные сделки невозможно — исключения в санкционных правилах позволяют продолжать операции.

Ранее сообщалось, что в новом санкционном пакете Евросоюза рассматривалось предложение распространить ограничения не только на теневой флот, но и на компании, которые занимаются его снабжением. Однако соответствующие меры пока не приняты. Министр иностранных дел Байба Браже в интервью передаче «Ничего личного» подтвердила, что в Европе до сих пор нет единой позиции по вопросу введения запрета или ограничений на бункеровку подобных судов.

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО)

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
