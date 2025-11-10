В то же время средний уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами в октябре вырос на 3,6%.

В октябре 2025 года по сравнению с сентябрем на рост потребительских цен в основном повлияли цены товаров и услуг, связанных с жильем, прежде всего - тепловая энергия. При этом снизились цены на алкогольные и табачные изделия, товары личной гигиены и средства красоты, а также на одежду и обувь.

Наиболее существенное влияние на изменение уровня цен в октябре по сравнению с сентябрем оказали связанные с жильем товары и услуги (+0,3 процентного пункта, п. п.), связанные с транспортом товары и услуги (+0,2 п. п.), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,1 п. п.), товары для обустройства жилья (+0,1 п. п.), алкогольные напитки и табачные изделия (-0,1 п. п.), группа различных товаров и услуг (-0,1 п. п.) и одежда и обувь (-0,04 п. п.).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц увеличились на 0,5%.

Самое существенное влияние на рост среднего уровня цен в этой группе за месяц оказали свежие овощи (+6,6%). Главным образом в результате завершения акций подорожали хлеб (+1,1%), сыр и творог (+1,4%), кондитерские изделия (+1,4%), молоко (+1,3%) и мороженое (+2,4%). Также стали дороже свежая или охлажденная рыба (+10,7%), кофе (+1,1%) и свежие фрукты (+0,7%). Под влиянием акций подешевели растительное масло (-6,6%), макаронные изделия (-3,2%) и шоколад (-1,4%). Снизились цены на свинину (-1,6%), оливковое масло (-4,4%) и картофель (-2,8%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц снизился на 1,6%. Цены на алкогольные напитки стали ниже на 2,3%, на что в основном повлияли акции на крепкие алкогольные напитки и вина, но подорожало пиво. Табачные изделия в среднем подешевели на 0,2%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц увеличился на 1,6%. Наиболее значительно в этой группе подорожала теплоэнергия (+4,4%). Также подорожали электроэнергия (+1,5%), твердое топливо (+2,6%) и услуги по вывозу мусора (+0,5%). При этом подешевели услуги по обслуживанию жилья (-0,6%).

Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подорожали на 1,4%, на что в основном повлиял рост цен пассажирских авиаперевозок. Топливо подорожало на 0,8%, в том числе дизельное топливо - на 0,8%, бензин - на 1,1%, а стоимость автогаза снизилась на 0,4%. Стали дороже обслуживание и ремонт личных транспортных средств и пассажирские перевозки по автодорогам.

В группе различных товаров и услуг цены за месяц снизились на 1,2%. Главным образом под влиянием акций подешевели товары личной гигиены и средства для красоты. В то же время подорожали ювелирные изделия.

В остальных группах потребления наиболее значительный рост цен в течение месяца отмечался на услуги врачей-специалистов, издания художественной литературы, услуги питания. В то же время снизились цены на гостиничные услуги и фармацевтические продукты.

В октябре 2025 года по сравнению с октябрем 2024 года наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+1,5 п. п.), в основном за счет роста цен на кофе, мясо домашней птицы, яйца, шоколад, кондитерские изделия, вяленое, соленое или копченое мясо, масло и молоко. Существенное влияние оказали также связанные с жильем товары и услуги (+1,1 п. п.), связанные с транспортом товары и услуги (+0,3 п. п.) и услуги здравоохранения (+0,3 п. п.).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 5,6%.

Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе за год оказали цены на кофе (+35,3%). Подорожали мясо домашней птицы (+18,3%), яйца (+21%), шоколад (+18,2%), кондитерские изделия (+5,8%), вяленое, соленое или копченое мясо (+3,2%), сливочное масло (+11,3%) и молоко (+5,6%). Также подорожали молочные продукты (+4,1%), говядина (+28,3%), растительное масло (+11,6%), свежие фрукты (+2,3%), сыр и творог (+1,8%), плодоовощные соки (+6,1%), мороженое (+5,7%) и йогурт (+4,7%). Подешевели свежие овощи (-7,1%), оливковое масло (-11,3%), сахар (-6,9%), свежая или охлажденная рыба (-5,8%), мука и другие продукты помола зерна (-2,5%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 2,4%. Табачные изделия за год подорожали в среднем на 9,4%. При этом цены на алкогольные напитки снизились на 1,2%, в основном подешевели крепкие алкогольные напитки и пиво.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год увеличился на 6,2%. Наиболее значительно за год подорожала электроэнергия (+12,2%). Дороже стали обслуживание жилья (+7,5%), природный газ (+10,9%), теплоэнергия (+1,8%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+12,4%), аренда жилья (+6,7%), водоснабжение (+6,6%), канализационные услуги (+8,8%) и вывоз мусора (+5,1%). Подешевело твердое топливо (-3,8%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 4%. За год подорожали услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги, услуги лабораторий медицинских анализов и центров рентгенологии, фармацевтические продукты.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год выросли на 2,6%, что главным образом обусловлено ростом цен на пассажирские авиаперевозки (+12,8%) и топливо (+1,7%). Автогаз стал дороже на 12,9%, дизельное топливо - на 1,4%, а бензин - на 0,1%. В течение года выросли цены на другие услуги и обслуживание и ремонт личных транспортных средств, а подержанные автомобили подешевели.

Средний уровень цен на ресторанные и гостиничные услуги за год увеличился на 5,4%.

В группе различных товаров и услуг средний уровень цен за год увеличился на 4,5%. Подорожали товары личной гигиены и средства красоты, стоимость проживания в пансионатах престарелых, ювелирные украшения и услуги парикмахерских и салонов красоты. Страхование автотранспортных средств стало дешевле.

В остальных группах потребления наибольший рост цен в течение года отмечался на телекоммуникационные услуги, одежду, абонентскую плату за телевидение, дошкольное образование, высшее образование и услуги отдыха и спорта. Дешевле стали цветы.