Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Ноября Завтра: Nellija, Ojars, Rainers
Доступность

Коммуналка, транспорт, продукты: как повышались цены в октябре (1)

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 17:41

Новости Латвии 1 комментариев

Scanpix/IMAGO/Martin Wagner

В октябре этого года по сравнению с сентябрем потребительские цены в Латвии увеличились на 0,4%, а годовая инфляция составила 4,3% по сравнению с 4,1% в сентябре, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В то же время средний уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами в октябре вырос на 3,6%.

В октябре 2025 года по сравнению с сентябрем на рост потребительских цен в основном повлияли цены товаров и услуг, связанных с жильем, прежде всего - тепловая энергия. При этом снизились цены на алкогольные и табачные изделия, товары личной гигиены и средства красоты, а также на одежду и обувь.

Наиболее существенное влияние на изменение уровня цен в октябре по сравнению с сентябрем оказали связанные с жильем товары и услуги (+0,3 процентного пункта, п. п.), связанные с транспортом товары и услуги (+0,2 п. п.), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,1 п. п.), товары для обустройства жилья (+0,1 п. п.), алкогольные напитки и табачные изделия (-0,1 п. п.), группа различных товаров и услуг (-0,1 п. п.) и одежда и обувь (-0,04 п. п.).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц увеличились на 0,5%.

Самое существенное влияние на рост среднего уровня цен в этой группе за месяц оказали свежие овощи (+6,6%). Главным образом в результате завершения акций подорожали хлеб (+1,1%), сыр и творог (+1,4%), кондитерские изделия (+1,4%), молоко (+1,3%) и мороженое (+2,4%). Также стали дороже свежая или охлажденная рыба (+10,7%), кофе (+1,1%) и свежие фрукты (+0,7%). Под влиянием акций подешевели растительное масло (-6,6%), макаронные изделия (-3,2%) и шоколад (-1,4%). Снизились цены на свинину (-1,6%), оливковое масло (-4,4%) и картофель (-2,8%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц снизился на 1,6%. Цены на алкогольные напитки стали ниже на 2,3%, на что в основном повлияли акции на крепкие алкогольные напитки и вина, но подорожало пиво. Табачные изделия в среднем подешевели на 0,2%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц увеличился на 1,6%. Наиболее значительно в этой группе подорожала теплоэнергия (+4,4%). Также подорожали электроэнергия (+1,5%), твердое топливо (+2,6%) и услуги по вывозу мусора (+0,5%). При этом подешевели услуги по обслуживанию жилья (-0,6%).

Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подорожали на 1,4%, на что в основном повлиял рост цен пассажирских авиаперевозок. Топливо подорожало на 0,8%, в том числе дизельное топливо - на 0,8%, бензин - на 1,1%, а стоимость автогаза снизилась на 0,4%. Стали дороже обслуживание и ремонт личных транспортных средств и пассажирские перевозки по автодорогам.

В группе различных товаров и услуг цены за месяц снизились на 1,2%. Главным образом под влиянием акций подешевели товары личной гигиены и средства для красоты. В то же время подорожали ювелирные изделия.

В остальных группах потребления наиболее значительный рост цен в течение месяца отмечался на услуги врачей-специалистов, издания художественной литературы, услуги питания. В то же время снизились цены на гостиничные услуги и фармацевтические продукты.

В октябре 2025 года по сравнению с октябрем 2024 года наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+1,5 п. п.), в основном за счет роста цен на кофе, мясо домашней птицы, яйца, шоколад, кондитерские изделия, вяленое, соленое или копченое мясо, масло и молоко. Существенное влияние оказали также связанные с жильем товары и услуги (+1,1 п. п.), связанные с транспортом товары и услуги (+0,3 п. п.) и услуги здравоохранения (+0,3 п. п.).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 5,6%.

Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе за год оказали цены на кофе (+35,3%). Подорожали мясо домашней птицы (+18,3%), яйца (+21%), шоколад (+18,2%), кондитерские изделия (+5,8%), вяленое, соленое или копченое мясо (+3,2%), сливочное масло (+11,3%) и молоко (+5,6%). Также подорожали молочные продукты (+4,1%), говядина (+28,3%), растительное масло (+11,6%), свежие фрукты (+2,3%), сыр и творог (+1,8%), плодоовощные соки (+6,1%), мороженое (+5,7%) и йогурт (+4,7%). Подешевели свежие овощи (-7,1%), оливковое масло (-11,3%), сахар (-6,9%), свежая или охлажденная рыба (-5,8%), мука и другие продукты помола зерна (-2,5%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 2,4%. Табачные изделия за год подорожали в среднем на 9,4%. При этом цены на алкогольные напитки снизились на 1,2%, в основном подешевели крепкие алкогольные напитки и пиво.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год увеличился на 6,2%. Наиболее значительно за год подорожала электроэнергия (+12,2%). Дороже стали обслуживание жилья (+7,5%), природный газ (+10,9%), теплоэнергия (+1,8%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+12,4%), аренда жилья (+6,7%), водоснабжение (+6,6%), канализационные услуги (+8,8%) и вывоз мусора (+5,1%). Подешевело твердое топливо (-3,8%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 4%. За год подорожали услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги, услуги лабораторий медицинских анализов и центров рентгенологии, фармацевтические продукты.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год выросли на 2,6%, что главным образом обусловлено ростом цен на пассажирские авиаперевозки (+12,8%) и топливо (+1,7%). Автогаз стал дороже на 12,9%, дизельное топливо - на 1,4%, а бензин - на 0,1%. В течение года выросли цены на другие услуги и обслуживание и ремонт личных транспортных средств, а подержанные автомобили подешевели.

Средний уровень цен на ресторанные и гостиничные услуги за год увеличился на 5,4%.

В группе различных товаров и услуг средний уровень цен за год увеличился на 4,5%. Подорожали товары личной гигиены и средства красоты, стоимость проживания в пансионатах престарелых, ювелирные украшения и услуги парикмахерских и салонов красоты. Страхование автотранспортных средств стало дешевле.

В остальных группах потребления наибольший рост цен в течение года отмечался на телекоммуникационные услуги, одежду, абонентскую плату за телевидение, дошкольное образование, высшее образование и услуги отдыха и спорта. Дешевле стали цветы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Народ в темноте, а мафия делит миллионы: секретные записи спецслужб Украины (ВИДЕО)
Важно

Народ в темноте, а мафия делит миллионы: секретные записи спецслужб Украины (ВИДЕО) (1)

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши
Важно

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу
Важно

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 07:05 11.11.2025
Космос: место для «инопланетной жизни»
Sfera.lv 1 час назад
Мекка: готовимся к хаджу заранее
Sfera.lv 1 час назад
Украина: Зеленский «сдаёт» своё окружение?
Sfera.lv 1 час назад
Дата: День Лачплесиса в Латвии
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: пасмурно – классика осени
Sfera.lv 12 часов назад
Балтия: а эстонцы — лучше
Sfera.lv 16 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 2 дня назад
Почему автобусы в Россию всё ещё ходят? НО требует ответа
Bitnews.lv 3 дня назад

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

Читать
Загрузка

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве (1)

Важно 20:46

Важно 1 комментариев

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Читать

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе (1)

Важно 20:34

Важно 1 комментариев

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Читать

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО) (1)

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 1 комментариев

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Читать

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот» (1)

Новости Латвии 19:30

Новости Латвии 1 комментариев

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Читать

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы (1)

Важно 19:20

Важно 1 комментариев

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Читать

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее! (1)

Наука 19:10

Наука 1 комментариев

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Читать