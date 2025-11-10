Телеведущая назвала беременных «женщинами» — в известной корпорации ей влепили выговор!

56-летняя ведущая Мартин Кроксолл, комментируя жару в Британии, произнесла фразу из суфлёра — «беременные люди»,

а затем, подняв бровь, поправила себя: «беременные люди — женщины».

Видео мгновенно разошлось по соцсетям, а Дж. К. Роулинг назвала Кроксолл «своей новой любимой ведущей BBC».

Однако редакционная комиссия по жалобам (ECU) признала, что журналистка нарушила правило беспристрастности, якобы

её мимика «создала впечатление личного мнения по спорному вопросу».

Жалоб поступило всего двадцать, но решение принято официально.

Коллеги не согласны с вердиктом. «Она не проявила трансфобии — просто не выдержала плохого текста», — сказал один из сотрудников.

«Для многих это не политический жест, а реакция на неуклюжую формулировку».

После волны критики BBC даже пришлось поправить собственную статью об инциденте. В первоначальной версии говорилось, что Кроксолл якобы «высказала спорное мнение о транс-людях»; теперь уточняется, что комиссия лишь указала на «впечатление личной позиции по спорной теме».

По словам источников Daily Mail, ведущая была «шокирована и раздражена», когда впервые увидела на суфлёре слова «pregnant people».

Один из старших редакторов иронично заметил:

«Большинству людей не нужно решение Верховного суда, чтобы знать, кто такая женщина — но, похоже, кому-то в BBC — нужно».

Кроксолл известна поддержкой коллег-женщин — в эфире и за кадром, особенно во время споров о равной оплате труда.

Так что теперь она, похоже, стала лицом другой битвы — за право говорить простыми словами.