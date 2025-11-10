Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Телеведущая назвала беременных «женщинами» — в известной корпорации ей влепили выговор!

10 ноября, 2025

На BBC — новый спор о «правильных словах».

56-летняя ведущая Мартин Кроксолл, комментируя жару в Британии, произнесла фразу из суфлёра — «беременные люди»,
а затем, подняв бровь, поправила себя: «беременные люди — женщины».

Видео мгновенно разошлось по соцсетям, а Дж. К. Роулинг назвала Кроксолл «своей новой любимой ведущей BBC».

Однако редакционная комиссия по жалобам (ECU) признала, что журналистка нарушила правило беспристрастности, якобы
её мимика «создала впечатление личного мнения по спорному вопросу».

Жалоб поступило всего двадцать, но решение принято официально.

Коллеги не согласны с вердиктом. «Она не проявила трансфобии — просто не выдержала плохого текста», — сказал один из сотрудников.
«Для многих это не политический жест, а реакция на неуклюжую формулировку».

После волны критики BBC даже пришлось поправить собственную статью об инциденте. В первоначальной версии говорилось, что Кроксолл якобы «высказала спорное мнение о транс-людях»; теперь уточняется, что комиссия лишь указала на «впечатление личной позиции по спорной теме».

По словам источников Daily Mail, ведущая была «шокирована и раздражена», когда впервые увидела на суфлёре слова «pregnant people».
Один из старших редакторов иронично заметил:

«Большинству людей не нужно решение Верховного суда, чтобы знать, кто такая женщина — но, похоже, кому-то в BBC — нужно».
Кроксолл известна поддержкой коллег-женщин — в эфире и за кадром, особенно во время споров о равной оплате труда.
Так что теперь она, похоже, стала лицом другой битвы — за право говорить простыми словами.

Запретный Крым: жительница Латвии осуждена за туристическую поездку
Запретный Крым: жительница Латвии осуждена за туристическую поездку (4)

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу
Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу (2)

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве
«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве (1)

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО)

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

