Думаете уехать из Латвии? Как оформить пенсию ЛР в России

Прощай, ЛАТВИЯ, здравствуй, РОССИЯ!

Что будет с латвийской пенсией?

Немало граждан России, постоянно проживающих в Латвии, получают латвийскую пенсию, которую они заработали многолетним трудом в разных сферах экономики страны. Но и на них распространяются нормы иммиграционного закона о необходимости получить новый, европейский вид на жительство, заполнив подробную анкету и соблюдая другие требования, подтвердив знание государственного языка на категорию А2 – это оказалось самым сложным.

Не все прошли языковой тест, а некоторые и не пытались. Поэтому кто-то планирует уехать из ЛР, а кто-то просил временный ВНЖ, тоже не исключая перспективу смены страны проживания.

V Сохранится пенсия ЛР по старости после отъезда или аннулируется в связи с выездом из Латвии и надо будет в России просить российскую пенсию?

Соглашение между Латвийской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения, вступившее в силу с 19 января 2011 года, предусматривает, что лицам, которым назначена латвийская пенсия, в случае переезда на постоянное место жительства в РФ продолжают выплачивать латвийскую пенсию в порядке, установленном в межгосударственном соглашении...

V Что надо сделать?

Для продолжения получения латвийской пенсии выехавший должен обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Пенсионный фонд РФ) с заявлением о переводе латвийской пенсии в Россию. После получения соответствующего заявления от Пенсионного фонда РФ латвийское Госагентство социального страхования (VSAA) раз в квартал перечисляет назначенную сумму пенсии в Пенсионный фонд РФ, который выплачивает ее лицу, проживающему в России...

Ждут подтверждения

Не забывайте напоминать о себе

В период по 15 декабря получатели латвийских пенсий, проживающие за рубежом, должны подать заявление в VSAA о продолжении выплаты пенсий в 2026 году. Это - требование правил Кабинета министров № 542 «Порядок выплаты государственных пенсий, назначенных в Латвийской Республике лицам после выезда на постоянное место жительства за границу».

Заявление можно отправить:

- на официальный адрес электронной почты VSAA или по электронной почте pasts@vsaa.gov.lv, подписав его латвийской защищенной электронной подписью (eID-карта/мобильная версия eParaksts). В этом случае к заявлению можно не прилагать нотариальное удостоверение о том, что лицо живо;

- почтой — к заявлению необходимо приложить оригинал нотариально заверенного документа;

- лично в любом отделении VSAA;

- уполномоченному лицу - отправив почтой с приложением доверенности, или лично, предъявив доверенность. К заявлению приложить оригинал нотариально заверенного документа...

V Зависит от страны проживания

1. Получатель пенсии, проживающий в государстве-члене Европейского союза/Европейской экономической зоны, может запросить информацию о подтверждении факта жизни в пенсионном учреждении страны проживания.

2. Лицо, проживающее в Канаде или Гернси, может направить заявление о продолжении выплаты пенсии в Латвии, подтвержденное соответствующим учреждением, на бланке Application for pension payment continuation.

3. Справку о том, что получатель пенсии жив, не нужно предоставлять получателям латвийской пенсии, которые проживают:

- в Литве, Эстонии и Австралии, поскольку обмен информацией о получателях пенсии между учреждениями осуществляется в электронном виде;

- в России, Беларуси и Украине, если пенсия выплачивается через соответствующие учреждения этих стран...

V Пенсия по потере кормильца

Для продолжения получения пенсии по потере кормильца требуется нотариальное удостоверение о том, что здравствуют поныне и получатель пенсии, и иждивенец, которому назначена пенсия. Значит, родитель должен предоставить в VSAA справку о том, что жив, на себя и на ребенка.

Если иждивенец, получающий пенсию по случаю потери кормильца с 1 октября, направляет в VSAA действительный документ о получении образования (с 18 лет) для продления выплаты пенсии, то нотариальное подтверждение может не прилагаться...

За рубежом

Поддерживайте связь с VSAA

Получатель услуг VSAA - пенсий, пособий или компенсаций, - проживающий за рубежом, должен уведомить госагентство об изменениях в жизни и обстоятельствах занятости (своих и членов своей семьи), а также о других изменениях, которые влияют на выплату услуг VSAA, предоставляемых Латвией.

Для этого можно использовать возможности портала Latvija.gov.lv – функция PaziNojums par izmaiNAm privAtAs vai darba dzIves apstAkLos (Уведомление об изменениях в личной или трудовой жизни) и активировать свой официальный адрес электронной почты.

Электронное заявление можно отправить, если необходимо уведомить VSAA:

- о смене своего места жительства или ребенка;

- о начале или прекращении работы (например, при получении преждевременной пенсии в Латвии, которая не выплачивается, если человек работает);

- о назначении пенсии или пособия другого государства;

- о получении образования за рубежом (например, при получении пенсии по случаю потери кормильца);

- об изменении счета в кредитном учреждении;

- о других изменениях, которые влияют на получение услуги, предоставленной в Латвии.

К заявлению можно приложить документы, подтверждающие изменения, как то: справку, выданную зарубежным учебным заведением, подтверждающую факт и период обучения ребенка.

(!) Если же лицо, проживающее за рубежом и получающее услугу VSAA, не уведомит Госагентство об изменениях, может возникнуть факт переплаты, которую придется вернуть VSAA...

Российскую на латвийскую

Если хватает латвийского стажа

Часто возникают вопросы об отказе от пенсии РФ в пользу пенсии ЛР. Ведь, судя по нынешней ситуации, нет гарантий, что жители Латвии будут вовремя получать российские пенсии.

Так, наша читательница Ирина С. взяла гражданство РФ в начале 1990-х, потом в 55 лет оформила пенсию РФ, но продолжала работать в Латвии. Теперь она получает латвийскую пенсию - 240 евро. Российская — примерно столько же, но ее она пока не получила...

Можно ли отказаться от российской пенсии и пересчитать ее в пользу латвийской, но гражданство не менять? Вот что сообщили в VSAA:

- В соответствии с заключенным договором о социальных гарантиях между ЛР и РФ гражданам России предоставляется возможность выбрать: запрашивать пенсию в соответствии с условиями договора или же в соответствии с принципом гражданства.

В соответствии с законодательством РФ им может быть назначена пенсия гражданина РФ за работу и приравненные к ней периоды в РФ и за ее пределами, в том числе за страховые периоды, накопленные в Латвии вплоть до 31 декабря 2001 года. Тогда как страховые периоды только в РФ учитываются с 1 января 2002 года. Такой выбор является окончательным и пересмотру не подлежит...

Читательнице назначена пенсия РФ по принципу гражданства. Это означает, что страховые периоды, накопленные в Латвии до 1 января 2002 года, не учитываются при расчете латвийской пенсии и за них нельзя назначить латвийскую пенсию по возрасту.

Отказаться от пенсии РФ и перейти на латвийскую за весь страховой стаж невозможно, если пенсия РФ назначена после 19 января 2011 года с применением принципа гражданства.

(!) Отказаться от пенсии РФ возможно только в случаях, когда лицо меняет гражданство (например, получает гражданство Латвии, другой третьей страны или утрачивает гражданство РФ), и компетентное учреждение РФ, назначившее пенсию, прекращает ее выплату в связи со сменой или утратой гражданства. Тогда с учетом нового гражданства и места жительства лица может быть рассмотрена возможность назначения пенсии ЛР за весь страховой стаж...

Подготовила Вера СТЕПНОВА