Суд освободил экс-президента Франции Саркози из тюрьмы

© Deutsche Welle 10 ноября, 2025 16:15

Апелляционный суд в Париже заменил тюремное заключение Николя Саркози на судебный надзор, предполагающий ношение электронного браслета. 70-летний Саркози был приговорен к 5 годам тюрьмы, но пробыл там менее 3 недель.

Апелляционный суд в Париже в понедельник, 10 ноября, постановил освободить бывшего президента Франции Николя Саркози из тюрьмы и перевести его под судебный надзор, передает телеканал BFM TV. Тем самым суд удовлетворил ходатайство прокуратуры на заседании по апелляции адвокатов 70-летнего Саркози, находившегося в тюрьме почти три недели.

Саркози назвал пребывание в тюрьме "изнурительным"

После выхода из тюрьмы экс-президент, осужденный за незаконное финансирование предвыборной кампании, обязан носить на ноге электронный браслет. Контакты с обвиняемыми и свидетелями по его делу ему запрещены.

Выступая на заседании по видеосвязи, Николя Саркози назвал свое заключение "очень тяжелым" и "изнурительным". В свою очередь адвокаты бывшего президента требовали его досрочного освобождения.

Николя Саркози, которого в конце сентября приговорили к пяти годам лишения свободы, начал отбывать этот срок наказания 21 октября в парижской тюрьме Санте. Его разместили в одиночной камере площадью 9 кв. м. На свидания к Саркози разрешалось приходить трижды в неделю, у него была возможность пользоваться мобильным телефоном, но звонки были разрешены только на одобренные правоохранителями номера. Он был взят в тюрьме под охрану.

Саркози стал первым французским лидером послевоенного периода и первым бывшим президентом государства ЕС, который оказался в тюрьме. Из-за преклонного возраста он мог подать заявление об облегчении наказания.

Саркози признан виновным в незаконном финансировании предвыборной гонки

Ранее суд в Париже признал экс-президента Франции виновным в преступном сговоре по делу о незаконном ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. По данным прокуратуры Франции, бывший диктатор Ливии Муамар Каддафи в годы своего правления передал на поддержку избирательной кампании Саркози 2007 года около 50 млн евро. При этом по всем остальным пунктам - растрата государственных средств, пассивная коррупция и нарушения в финансировании избирательной кампании - Саркози оправдали.

18 декабря 2024 года кассационный суд Парижа отказался изменить решение апелляционного суда в отношении Саркози, подразумевающее год реального лишения свободы по другому делу - о коррупции, торговле влиянием и давлении на следствие. В итоге Саркози провел год в домашнем заключении с электронным браслетом. Дело было связано с подозрениями в том, что на посту президента политик пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях от совладелицы косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур и использовал их для финансирования своей новой избирательной кампании.

Власти Франции лишили Саркози орденов Почетного легиона и "За заслуги" - это первый подобный случай с 1945 года.

Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила
Важно

Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила (1)

Запретный Крым: жительница Латвии осуждена за туристическую поездку
Важно

Запретный Крым: жительница Латвии осуждена за туристическую поездку (4)

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве
Важно

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве (1)

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО)

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

