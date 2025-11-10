Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Юрмалу — с четытёхлапыми! Куда можно, а куда нельзя

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 16:45

Всюду жизнь 0 комментариев

С 1 ноября по 31 марта пляжи Юрмалы вновь открыты для четвероногих друзей: это отличная новость для многочисленных владельцев собак.

В этот период на пляжах Юрмалы разрешено находиться с собаками и наслаждаться прогулками у моря — при условии, что твой любимый питомец находится на поводке. Кроме того, после прогулки по морскому берегу вас ждут юрмальские кафе, где рады гостям с собаками. Среди таких дружелюбных к животным мест — MarMar Cafe, Cafe BitIte, Randevu, Cafe 53, гриль-бар House of Light (где есть даже специальное меню для собак), Kafijas stUrItis, таверна-пиццерия Pie KLavas, KUriNS, LightHouse Jurmala, LokAls Veranda, ресторан Laivas, Zem BurAm, Stacija Vaivari Kitchen, NeptUns, Cafe Alba, Kinza House, Simply Beach House и Stacija Majori (здесь четвероногим визитерам предлагают даже специальное мороженое).

Замечательно также и то, что в Юрмале есть немало гостиниц, где разрешено проживание
с домашними животными — достаточно выбрать соответствующий фильтр на платформах
бронирования и подобрать подходящий вариант. Как вам идея на выходные?

СОВЕТ ВЕТЕРИНАРОВ. На море внимательно следите за питомцем, чтобы собака не находилась в холодной воде (она же не пингвин!): животное может простудиться и получить разные проблемы. Никогда не стоит пускать питомца в воду, если ее температуры ниже 18-20 градусов — животные очень плохо переносят переохлаждение.

Заболевания органов дыхания дорого обойдутся и негативно скажутся на иммунитете
питомца.

Следите также, чтобы питомец не пил морскую воду и не ел песок (есть и такие «умельцы»). Обязательно берите с собой воду для собаки, чтобы пес не пил прямо из моря, куда его потянет в случае жажды.

И в любом случае: взяв свою собаку на море, помните, что не всем прогуливающимся рядом людям нравится, когда незнакомая собака вдруг подбегает и даже доброжелательно нюхает... И не забудьте, пожалуйста, прихватить пакетики для собачьих экскрементов — никому не нравится на них наступать. После прогулки, дома, собаке следует тщательно помыть лапки и протереть глаза-уши, освобождая от, возможно, попавшего туда морского песка.

А чтобы поездки на природу с питомцем приносили только положительные эмоции для
всей семьи, необходимо проводить регулярную обработку против паразитов, вакцинировать собаку, а также всегда внимательно относиться к здоровью питомца.

Главные новости

Запретный Крым: жительница Латвии осуждена за туристическую поездку
Важно

Запретный Крым: жительница Латвии осуждена за туристическую поездку (4)

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве
Важно

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве (1)

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу
Важно

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу (2)

Космос: место для «инопланетной жизни»
Sfera.lv 1 час назад
Мекка: готовимся к хаджу заранее
Sfera.lv 1 час назад
Украина: Зеленский «сдаёт» своё окружение?
Sfera.lv 1 час назад
Дата: День Лачплесиса в Латвии
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: пасмурно – классика осени
Sfera.lv 13 часов назад
Резекне: объединение — во вред?
Sfera.lv 14 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 2 дня назад
Будет ли солнце? Прогноз погоды на субботу в Латвии
Bitnews.lv 2 дня назад

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

Важно 20:46

Важно 0 комментариев

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

Важно 20:34

Важно 0 комментариев

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО)

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

Новости Латвии 19:30

Новости Латвии 0 комментариев

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

Важно 19:20

Важно 0 комментариев

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

Наука 19:10

Наука 0 комментариев

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

