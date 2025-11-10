В Юрмалу — с четытёхлапыми! Куда можно, а куда нельзя

В этот период на пляжах Юрмалы разрешено находиться с собаками и наслаждаться прогулками у моря — при условии, что твой любимый питомец находится на поводке. Кроме того, после прогулки по морскому берегу вас ждут юрмальские кафе, где рады гостям с собаками. Среди таких дружелюбных к животным мест — MarMar Cafe, Cafe BitIte, Randevu, Cafe 53, гриль-бар House of Light (где есть даже специальное меню для собак), Kafijas stUrItis, таверна-пиццерия Pie KLavas, KUriNS, LightHouse Jurmala, LokAls Veranda, ресторан Laivas, Zem BurAm, Stacija Vaivari Kitchen, NeptUns, Cafe Alba, Kinza House, Simply Beach House и Stacija Majori (здесь четвероногим визитерам предлагают даже специальное мороженое).

Замечательно также и то, что в Юрмале есть немало гостиниц, где разрешено проживание

с домашними животными — достаточно выбрать соответствующий фильтр на платформах

бронирования и подобрать подходящий вариант. Как вам идея на выходные?

СОВЕТ ВЕТЕРИНАРОВ. На море внимательно следите за питомцем, чтобы собака не находилась в холодной воде (она же не пингвин!): животное может простудиться и получить разные проблемы. Никогда не стоит пускать питомца в воду, если ее температуры ниже 18-20 градусов — животные очень плохо переносят переохлаждение.

Заболевания органов дыхания дорого обойдутся и негативно скажутся на иммунитете

питомца.

Следите также, чтобы питомец не пил морскую воду и не ел песок (есть и такие «умельцы»). Обязательно берите с собой воду для собаки, чтобы пес не пил прямо из моря, куда его потянет в случае жажды.

И в любом случае: взяв свою собаку на море, помните, что не всем прогуливающимся рядом людям нравится, когда незнакомая собака вдруг подбегает и даже доброжелательно нюхает... И не забудьте, пожалуйста, прихватить пакетики для собачьих экскрементов — никому не нравится на них наступать. После прогулки, дома, собаке следует тщательно помыть лапки и протереть глаза-уши, освобождая от, возможно, попавшего туда морского песка.

А чтобы поездки на природу с питомцем приносили только положительные эмоции для

всей семьи, необходимо проводить регулярную обработку против паразитов, вакцинировать собаку, а также всегда внимательно относиться к здоровью питомца.