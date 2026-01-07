Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ИИ сорвался с тормозов? Чат-бот Илона Маска признал опасный сбой

Редакция PRESS 7 января, 2026 10:07

Всюду жизнь 0 комментариев

Чат-бот Grok, запущенный командой Elon Musk, оказался в центре громкого скандала. Пользователи платформы X смогли создавать с его помощью сексуализированные изображения детей — и это вызвало резкую реакцию регуляторов и правозащитников.

Сам Grok публично признал: в системе безопасности были серьёзные пробелы. По словам разработчиков, после обнаружения проблемы начались срочные исправления, а правила были ужесточены. Чат-бот отдельно подчеркнул, что любые материалы, связанные с сексуальным насилием над детьми, незаконны и категорически запрещены.

При этом Grok сделал редкое для ИИ заявление: компании могут столкнуться не только с репутационным ударом, но и с уголовной или гражданской ответственностью, если не предотвратят распространение подобного контента после того, как о нём стало известно.

Надзорные органы и профильные организации бьют тревогу. По их данным, инструменты генерации изображений на базе ИИ уже привели к резкому росту количества подобных материалов — масштабы проблемы называют беспрецедентными. То, что раньше требовало сложных навыков, теперь доступно за пару кликов.

Этот инцидент усиливает давление на весь рынок ИИ. В начале 2026 года правительства по всему миру готовятся усилить контроль над разработчиками искусственного интеллекта — и случай с Grok может стать одним из аргументов в пользу жёстких правил.

ИИ обещал облегчить жизнь. Но всё чаще выясняется: без строгих ограничений он способен открыть двери туда, куда лучше бы никогда не заглядывать.

Это же огромный бизнес: Домбрава о том, как трудно бороться с мигрантами
Это же огромный бизнес: Домбрава о том, как трудно бороться с мигрантами (1)

Православные празднуют Рождество. Почему это не выходной день?
Православные празднуют Рождество. Почему это не выходной день?

Очень дорогая фотография: в Огре полиция оштрафовала перевозимую на трейлере машину
Очень дорогая фотография: в Огре полиция оштрафовала перевозимую на трейлере машину

С культурой у них плохо? Зачем министр Лаце поехала в Резекне

13:25

Важно 0 комментариев

Представителям Резекненского самоуправления не хватает понимания специфики работы культурных учреждений, считает министр культуры Агнесе Лаце.

Представителям Резекненского самоуправления не хватает понимания специфики работы культурных учреждений, считает министр культуры Агнесе Лаце.

5000 студентов за границей: что не устраивает в Латвии?

13:19

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия остаётся привлекательной для иностранцев, но всё больше выпускников местных школ уезжают за дипломом за рубеж. По данным журналистов LTV, сейчас за пределами страны учатся более 5000 юношей и девушек из Латвии, и эта цифра растёт.

Латвия остаётся привлекательной для иностранцев, но всё больше выпускников местных школ уезжают за дипломом за рубеж. По данным журналистов LTV, сейчас за пределами страны учатся более 5000 юношей и девушек из Латвии, и эта цифра растёт.

С каждого уплаченного в виде налогов евро: Минфин рассказал о деньгах на госбезопасность

12:51

Важно 0 комментариев

В бюджете этого года 11,8 цента из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено на укрепление государственной безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

В бюджете этого года 11,8 цента из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено на укрепление государственной безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Невидимая цена жизни: вы не поверите, на что на самом деле уходит энергия

12:50

Наука 0 комментариев

Обычно кажется, что энергия нужна жизни для очевидных вещей — роста, движения, работы органов, химических реакций. Но учёные выяснили: этого недостаточно, чтобы объяснить, как живые системы вообще держатся вместе.

Обычно кажется, что энергия нужна жизни для очевидных вещей — роста, движения, работы органов, химических реакций. Но учёные выяснили: этого недостаточно, чтобы объяснить, как живые системы вообще держатся вместе.

Пострадавшим жителям дома на Баускас начали выплачивать кризисное пособие

12:41

Новости Латвии 0 комментариев

Вчера Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, чье имущество пострадало в результате взрыва газа. В целом было перечислено 21 840 евро, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Вчера Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, чье имущество пострадало в результате взрыва газа. В целом было перечислено 21 840 евро, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Дело о картеле строителей вернули назад. Что не так с доказательствами?

12:41

Новости Латвии 0 комментариев

Совет по конкуренции (KP) раскритиковал решение Верховного суда, из-за которого дело о картеле строителей придётся заново рассматривать в Административном апелляционном суде. В KP считают, что вердикт неоправданно ограничивает сотрудничество правоохранительных органов и мешает выявлять самые тяжёлые нарушения конкуренции.

Совет по конкуренции (KP) раскритиковал решение Верховного суда, из-за которого дело о картеле строителей придётся заново рассматривать в Административном апелляционном суде. В KP считают, что вердикт неоправданно ограничивает сотрудничество правоохранительных органов и мешает выявлять самые тяжёлые нарушения конкуренции.

Бесплатная парковка: 30 минут у больниц и два часа у торговых центров. Какого черта?

12:06

Латышские СМИ 0 комментариев

У торговых центров машину часто можно оставить бесплатно на 2 часа, а у некоторых больниц бесплатное время заметно короче - на это пожаловался читатель  LA Эдгар. Он описывает типичную ситуацию: привезти пожилого родственника, довести до регистратуры, дождаться очереди и посадить у кабинета врача за полчаса бывает нереально. Не уложился - плати 4 или 7 евро. И, по словам читателя, это выглядит так, будто покупатель для системы важнее пациента.

У торговых центров машину часто можно оставить бесплатно на 2 часа, а у некоторых больниц бесплатное время заметно короче - на это пожаловался читатель  LA Эдгар. Он описывает типичную ситуацию: привезти пожилого родственника, довести до регистратуры, дождаться очереди и посадить у кабинета врача за полчаса бывает нереально. Не уложился - плати 4 или 7 евро. И, по словам читателя, это выглядит так, будто покупатель для системы важнее пациента.

