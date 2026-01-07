Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
5000 студентов за границей: что не устраивает в Латвии?

Редакция PRESS 7 января, 2026 13:19

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия остаётся привлекательной для иностранцев, но всё больше выпускников местных школ уезжают за дипломом за рубеж. По данным журналистов LTV, сейчас за пределами страны учатся более 5000 юношей и девушек из Латвии, и эта цифра растёт.

В Латвии работают 48 высших учебных заведений, а в этом учебном году в вузах всех уровней и программ учатся около 75 тысяч человек. Крупнейшие университеты - Латвийский университет, Рижский технический университет и Рижский университет имени П. Страдыня: на них приходится более половины студентов.

Одновременно увеличивается поток иностранных студентов. За 20 лет их число выросло почти в восемь раз: с примерно 1500 в 2005 году до более 11 тысяч в этом году. Почти треть приезжих - из Индии, далее следуют студенты из Узбекистана и Швеции. Самые востребованные направления среди иностранцев - медицина, технологии и управление бизнесом, и это важный источник дохода для латвийских вузов.

Точные данные об отъезде латвийских выпускников на учёбу за рубеж отсутствуют: уезжающие не обязаны отчитываться. Несколько лет назад в ЮНЕСКО оценили масштаб - около 5000 человек, или примерно 7% латвийских студентов.

«Не всегда можно сказать, что любое зарубежное образование в любом университете будет однозначно качественнее, чем образовательные возможности, доступные нам в Латвии. Это не так», - сказала руководитель латвийского филиала Kalba Александра Рыбаченко в передаче LTV «Aizliegtais paņēmiens» («Запрещённый приём»).
Среди причин выбора зарубежного образования чаще звучат расширенный выбор программ и обучение на английском. После Brexit британские вузы потеряли позиции, а одним из самых популярных направлений стали Нидерланды: по данным этой страны, там учатся около 1400 латвийцев. Учёба для граждан ЕС стоит около 2500 евро в год, но главной проблемой студенты называют жильё - его сложно найти и оно дорогое.

Дания привлекает бесплатным обучением и поддержкой для работающих студентов: при занятости от 12 часов в неделю можно получить стипендию почти 1000 евро в месяц. Финляндия - тоже бесплатная для студентов из Европы, платить приходится в основном за жизнь. В 2021 году опрос показывал, что около 17% старшеклассников в Латвии хотели бы учиться за границей, а исследование 2024 года отмечало: выпускники рижских гимназий с результатом по математике выше 75% чаще выбирают зарубежные университеты.

«В Латвии неплохо - я просто выбрал путь, который предоставляет мне больше стабильности и больше возможностей в будущем», - сказал студент, обучающийся в Дании.

