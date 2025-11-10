Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С российскими спортсменами нельзя: этап Кубка мира в Сигулде на грани срыва (1)

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 17:26

Важно 1 комментариев

Президент Латвийской федерации санного спорта Клавс Васкс на предсезонной пресс-конференции сообщил, что ряд стран склоняются к тому, чтобы допустить спортсменов из государства-агрессора к участию в этапах Кубка мира под нейтральным статусом. Это может повлиять на проведение запланированного этапа в Сигулде, и на этой неделе федерация вместе с Министерством образования и науки обсудит, как сохранить соревнования в календаре.

10 ноября Латвийская федерация санного спорта провела пресс-конференцию перед началом нового сезона. Одной из главных тем стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) частично удовлетворить апелляцию шести российских спортсменов, которым ранее было запрещено участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года, один из этапов которых запланирован в Сигулде. Согласно решению, россиянам разрешено выступать под нейтральным флагом. Это вновь ставит под угрозу проведение этапа Кубка мира в Сигулде, поскольку латвийское спортивное законодательство запрещает организовывать международные соревнования, если в них участвуют спортсмены из России или Беларуси — даже в нейтральном статусе.

«Надеюсь, нам удастся найти решение, чтобы эти соревнования всё же состоялись, и Сигулда не пострадала только из-за того, что мы принципиально и последовательно выступаем против допуска так называемых нейтральных спортсменов», — заявил президент федерации Клавс Васкс. Он отметил, что Международная федерация санного спорта (FIL), которую возглавляет латвийский спортивный функционер Эйнарс Фогелис, оказалась в сложном положении: любые действия против решения CAS могут привести к финансовым санкциям.

«Поскольку FIL является членом Международного олимпийского комитета (МОК), ей обязательны к исполнению его решения, а также решения арбитражного суда. Насколько мне известно, руководство федерации может нести даже финансовую ответственность, если будет действовать вопреки этим решениям. Очевидно, что российские спортсмены через “нейтральный” статус будут пытаться вернуться не только в санный спорт, но и в другие виды. Они будут подавать заявки, проходить проверки, искать лазейки. При этом каждая трасса и страна нуждаются в подготовительном периоде, а мы юридически и фактически не готовы принимать таких спортсменов — и, более того, не имеем права этого делать. Даже если FIL обязана следовать решению, она должна учитывать, что не все страны могут сразу отреагировать. Надеюсь, время сыграет нам на руку и позволит избежать санкций против FIL, но при этом сохранить соревнования в Сигулде без участия россиян», — добавил Васкс.

Он также задался вопросом, можно ли вообще в Латвии допустить подобных «нейтральных» участников, подчеркнув, что этап в Сигулде имеет критически важное значение для развития санного спорта.

Соревнования в Сигулде запланированы на 2–4 января 2026 года и станут одним из пяти этапов олимпийской квалификации. Домашняя трасса может помочь латвийским спортсменам сделать шаг к Олимпиаде в Милане, где они традиционно показывают хорошие результаты. Васкс не исключил, что некоторые страны уже неофициально выразили готовность принять российских спортсменов под нейтральным флагом: «Реальную позицию стран мы узнаем ближе к соревнованиям, когда закончится срок подачи заявок. Известно, что США, Австрия и Германия якобы готовы допустить этих спортсменов, но пока это остаётся на уровне слухов. Основное давление сейчас направлено на Латвию, потому что только мы открыто заявили, что не можем этого сделать. Было бы крайне неприятно, если бы этап в Сигулде перенесли в другую страну, согласную принять “нейтралов”».

Руководитель Департамента спорта Министерства образования и науки Александр Самойлов сообщил, что 11 ноября в министерстве состоится совещание, где совместно с федерацией обсудят возможные пути сохранения этапа в Сигулде в календаре Кубка мира.
«Мы постараемся вместе найти решение, которое позволит не допустить участия российских спортсменов в Сигулде. Посмотрим, чем государство может помочь федерации. Этап в Сигулде важен и для страны, ведь он приносит значительный экономический эффект. Надеюсь, мы сумеем решить эту проблему — это важно и для наших спортсменов», — подчеркнул он.

Сезон Кубка мира стартует 5 декабря этапом в Инсбруке (Австрия). Затем пройдут два этапа в США, один — в Сигулде, и ещё три — в Германии: в Винтерберге, Оберхофе (где одновременно состоится чемпионат Европы) и на обновлённой трассе в Кёнигззее. С 7 по 12 февраля 2026 года все саночники будут бороться за олимпийские лицензии и медали зимних Игр в Милане.

Комментарии (1)
