Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне

10 ноября, 2025

Важно 0 комментариев

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Нападавшим является 32-летний мужчина по имени Энтони Уильямс (см. фото).

Энтони родился в Великобритании и является гражданином этой страны. Пусть это послужит напоминанием всем расистам, ксенофобам, исламофобам, гомофобам, которые сразу же после появления новостей о нападении заявили, что нападавший обязательно будет иммигрантом!

Полиция также четко заявила: ничто не указывает на то, что произошедшее было террористическим актом. Как сказал в 2017 году сам мэр Лондона (англичанин пакистанского происхождения) Садик Хан: террористические атаки являются «неотъемлемой» частью жизни в большом городе! Поэтому привыкайте или ищите себе другую страну, расисты!

Все это, конечно, с моей стороны ирония. Этот случай — очередной пример того, как темнокожий иммигрант убивает и нападает на жителей европейских стран. Только здесь есть существенная техническая нюанс — Энтони теоретически не является иммигрантом, поскольку родился в Англии.

Эксперты предсказывали такой поворот событий уже много-много лет назад. В исследовании экспертов об исламизации Европы, опубликованном еще в 2008 году, говорится, что в будущем многие, если не большинство, террористов будут рождены в Европе. Их нельзя будет никуда депортировать или лишить гражданства — их будут звать Энтони и Чарльз, а левые правительства вместе со СМИ с пеной у рта будут рассказывать, что это настоящие, новые европейцы.

Как еще можно назвать это, если не сознательной политикой? Вместо ограничения иммиграции правительство ограничивает распространение ножей. Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что «с целью сокращения преступлений такого рода за последнее десятилетие было конфисковано или сдано почти 60 000 ножей».

Не напоминает ли это ситуацию, когда пироманьяка каждый день поджигает какое-нибудь здание, а местные власти, вместо того чтобы арестовать пироманьяка, ограничивают распространение спичек в обществе? К таким последствиям приводит политика открытых дверей и бесконечной терпимости Европы".

Монеточке стало плохо на концерте в Риге: что случилось?
Монеточке стало плохо на концерте в Риге: что случилось?

Впервые зафиксирован сигнал от «инопланетного корабля» в Солнечной системе
Впервые зафиксирован сигнал от «инопланетного корабля» в Солнечной системе (1)

Думаете уехать из Латвии? Как оформить пенсию ЛР в России
Думаете уехать из Латвии? Как оформить пенсию ЛР в России

Смертоносные волны Тенерифе унесли жизни трех человек, ещё 15 ранены (ВИДЕО)

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

