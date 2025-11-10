Нападавшим является 32-летний мужчина по имени Энтони Уильямс (см. фото).

Энтони родился в Великобритании и является гражданином этой страны. Пусть это послужит напоминанием всем расистам, ксенофобам, исламофобам, гомофобам, которые сразу же после появления новостей о нападении заявили, что нападавший обязательно будет иммигрантом!

Полиция также четко заявила: ничто не указывает на то, что произошедшее было террористическим актом. Как сказал в 2017 году сам мэр Лондона (англичанин пакистанского происхождения) Садик Хан: террористические атаки являются «неотъемлемой» частью жизни в большом городе! Поэтому привыкайте или ищите себе другую страну, расисты!

Все это, конечно, с моей стороны ирония. Этот случай — очередной пример того, как темнокожий иммигрант убивает и нападает на жителей европейских стран. Только здесь есть существенная техническая нюанс — Энтони теоретически не является иммигрантом, поскольку родился в Англии.

Эксперты предсказывали такой поворот событий уже много-много лет назад. В исследовании экспертов об исламизации Европы, опубликованном еще в 2008 году, говорится, что в будущем многие, если не большинство, террористов будут рождены в Европе. Их нельзя будет никуда депортировать или лишить гражданства — их будут звать Энтони и Чарльз, а левые правительства вместе со СМИ с пеной у рта будут рассказывать, что это настоящие, новые европейцы.

Как еще можно назвать это, если не сознательной политикой? Вместо ограничения иммиграции правительство ограничивает распространение ножей. Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что «с целью сокращения преступлений такого рода за последнее десятилетие было конфисковано или сдано почти 60 000 ножей».

Не напоминает ли это ситуацию, когда пироманьяка каждый день поджигает какое-нибудь здание, а местные власти, вместо того чтобы арестовать пироманьяка, ограничивают распространение спичек в обществе? К таким последствиям приводит политика открытых дверей и бесконечной терпимости Европы".