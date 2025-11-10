Зачем латвийцы берут кредиты: опрос

По данным опроса, в Эстонии более половины населения категорически отказываются от потребительских кредитов, в то время как в Латвии этот показатель ниже.

Литва, напротив, наиболее открыта для такой возможности: 20% респондентов заявили, что еще не брали потребительский кредит, но готовы это сделать, если возникнет такая необходимость.

В Латвии люди выбирают потребительский кредит для конкретных целей.

Наиболее популярные цели - ремонт жилья, покупка автомобиля и здравоохранение, в то время как отдых, путешествия и хобби упоминаются реже.

Среди населения Латвии потребительский кредит чаще выбирают люди в возрасте 18-39 лет. Наибольшую активность проявляет самая молодая возрастная группа (18-29 лет): 16% брали кредит один раз.

Люди в возрасте 30-39 лет отличаются тем, что среди них выше доля постоянных заемщиков, которые брали кредит два-три раза.

В целом исследование показывает, что потребительский кредит является более популярным финансовым инструментом в Латвии, чем в соседних странах, и наиболее активно им пользуются люди в возрасте 18-39 лет.

Опрос «Luminor» проводился в сентябре 2025 года в сотрудничестве с исследовательским агентством «Norstat», в нем приняли участие 3002 онлайн-респондента в возрасте 18-74 лет.

В настоящее время потребительский кредит имеют 28% жителей Латвии - чаще всего в Риге и ее окрестностях (34%) и чуть реже в регионах (24 ).

Почти половина, или 47% людей с низкими доходами брали кредиты у небанковских кредиторов, в то время как среди более обеспеченных их всего 14%.