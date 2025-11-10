На Тенерифе гигантские волны унесли жизни трёх человек (ВИДЕО)

На Тенерифе три человека погибли и не менее 15 пострадали, когда прибрежные районы накрыли волны высотой до четырёх метров.

Самый серьёзный инцидент произошёл в городе Пуэрто-де-ла-Крус, где десять человек оказались в воде. Одну женщину спасти не удалось, ещё трое получили тяжёлые травмы.

Yesterday, exceptionally high waves up to four metres hit the Spanish island of Tenerife. Three people lost their lives and a further 15 were injured in different parts of the island.pic.twitter.com/C1SSmKlnZs — Volcaholic (@volcaholic1) November 9, 2025



Ранее у пляжа Роке-де-лас-Бодегас шесть французских туристов смыло в океан после того, как они проигнорировали предупреждающие буйки.

Ещё один мужчина погиб на юге острова — его тело нашли у побережья Гранадилья-де-Абона.

Власти заявили, что архипелаг с пятницы находился в режиме повышенной готовности из-за штормового ветра и сильного прибоя.

Жителям и туристам настоятельно советуют не приближаться к воде и строго соблюдать ограничения.

«Даже один шаг за линию безопасности может стоить жизни», — напомнили в службе спасения Канарских островов.