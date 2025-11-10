Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Допуск мэров к гостайне: треть должностных лиц все еще проходят проверку

10 ноября, 2025 11:48

Выборы самоуправлений этого года стали первыми, после которых руководители дум обязаны получить допуск к государственной тайне. Как пояснил председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Айнар Латковскис ("Новое Единство"), это требование важно, поскольку план гражданской обороны включает и военный раздел, содержание которого мэру необходимо знать в случае возможного вторжения.

По данным передачи Латвийского телевидения "De facto", Служба государственной безопасности (СГБ) на данный момент завершила проверку примерно трети руководящих должностных лиц самоуправлений.

Табличка с надписью "Председатель думы" у кабинета Гатиса Труксниса (Латвийская Зеленая партия) теперь выглядит символично. Хотя на прошлой неделе он ушел в отставку, Труксниса до сих пор можно встретить в кабинете мэра - он стал первым руководителем, лишившимся поста из-за отказа в допуске к гостайне.

"Мне не дают допуска к гостайне на основании того, что я был судим за совершение умышленного преступления", - пояснил Трукснис, ранее признанный виновным по делу о служебном подлоге, связанном с командировкой.

Этот приговор стал формальной причиной отказа. Однако, как отмечают в СГБ, в ходе проверки анализируется не только судимость, но и оперативная информация, доступ к которой засекречен.

"Это очень объемная работа. Некоторые, возможно, думают, что СГБ просто проверяет административные наказания в базе данных. На самом деле это сложная оперативная работа, требующая сбора и анализа информации", - рассказал Латковскис.

Согласно отчету СГБ за 2024 год, в большинстве случаев отказ в доступе к гостайне связан с целым рядом факторов. Среди наиболее частых причин называются регулярные поездки в Россию или Беларусь (а также в другие страны, поддерживающие Россию); совершенные преступления, включая злоупотребление служебным положением; алкогольная, наркотическая или игорная зависимость и другие обстоятельства.

Трукснис был осужден по статье 327 уголовного закона. Однако наличие судимости не всегда является непреодолимым препятствием для получения допуска.

Председатель Прейльской краевой думы Алдис Адамович (совместный список Латгальской партии/"Нового Единства"/"Для развития Латвии") был осужден более трех лет назад за мошенничество с компенсациями за аренду квартиры и служебный подлог, но до сих пор не получил ответа, будет ли ему выдан допуск к гостайне.

(Lsm.lv)

