Смертоносные волны Тенерифе унесли жизни трех человек, ещё 15 ранены (ВИДЕО)

Euronews 10 ноября, 2025 12:12

Мир 0 комментариев

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

В эту субботу Тенерифе пережил один из самых трагических дней, связанных с прибрежными инцидентами. Из-за сильных волн на разных пляжах острова погибли три человека, еще 15 пострадали.

 

Самый серьезный инцидент произошел на набережной в Пуэрто-де-ла-Крус, на севере Тенерифе, где десять человек были сброшены в воду с волнореза.

Несмотря на усилия спасателей и прибывших на место происшествия медиков, одна из женщин погибла. Из остальных пострадавших трое получили серьезные травмы, четверо - травмы средней тяжести и двое - легкие, все они были госпитализированы в различные медицинские учреждения острова.

Ранее в тот же день на пляже Роке-де-Лас-Бодегас в Таганане гигантская волна смыла в море шесть французских туристов. Источники из местной полиции подтвердили, что пострадавших унесло в море, когда они проигнорировали установленный в этом районе предупреждающий знак.

Одна женщина получила травмы средней тяжести и была доставлена медицинским вертолетом в университетскую больницу Нуэстра-Сеньора-де-ла-Канделария, еще четырем потребовалась госпитализация, а последнему из пострадавших помощь была оказана на месте происшествия.

На пляже Эль-Кабесо-де-Гранадилья-де-Абона, на юге острова, было обнаружено безжизненное тело мужчины, плавающее в море. Спасатели и сотрудники Службы спасения Канарских островов провели действия по сердечно-легочной реанимации, которые не дали положительных результатов.

Ближе к вечеру координационный центр по чрезвычайным ситуациям и безопасности получил новое сообщение: человек упал в море в районе Чарко-дель-Вьенто в муниципалитете Ла-Гуанча. Вертолет правительства Канарских островов извлек мужчину из воды и эвакуировал его на вертолетную площадку дока Санта-Крус-де-Тенерифе, где медики, однако, констатировали его смерть из-за тяжести полученных травм.

С пятницы на Канарских островах объявлена тревога в связи с прибрежными явлениями: высота волн может достигать четырех метров, а сила ветра - шести баллов. Власти предупреждают, что несколько инцидентов произошли из-за несоблюдения туристами предупреждающих знаков, установленных в зонах риска.

Этот шторм на море подчеркнул необходимость соблюдать крайнюю осторожность в прибрежных районах при неблагоприятных погодных условиях, особенно в случае предупреждений, сделанных службами спасения, говорится в заявлении властей.

Главные новости

Народ в темноте, а мафия делит миллионы: секретные записи спецслужб Украины (ВИДЕО)
Важно

Народ в темноте, а мафия делит миллионы: секретные записи спецслужб Украины (ВИДЕО) (1)

Запретный Крым: жительница Латвии осуждена за туристическую поездку
Важно

Запретный Крым: жительница Латвии осуждена за туристическую поездку (4)

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве
Важно

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве (1)

Обновлено: 07:05 11.11.2025
Космос: место для «инопланетной жизни»
Sfera.lv 1 час назад
Мекка: готовимся к хаджу заранее
Sfera.lv 1 час назад
Украина: Зеленский «сдаёт» своё окружение?
Sfera.lv 1 час назад
Дата: День Лачплесиса в Латвии
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: пасмурно – классика осени
Sfera.lv 12 часов назад
Латвия: непредвиденные миллионы бюджета
Sfera.lv 17 часов назад
Кино: «Рэмбо»; приквел
Sfera.lv 1 день назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 2 дня назад

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

Читать
«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

Важно 20:46

Важно 0 комментариев

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Читать

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

Важно 20:34

Важно 0 комментариев

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Читать

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО)

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Читать

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

Новости Латвии 19:30

Новости Латвии 0 комментариев

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Читать

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

Важно 19:20

Важно 0 комментариев

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Читать

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

Наука 19:10

Наука 0 комментариев

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Читать