Мать замерзшего под Резекне двухлетнего мальчика получила реальный срок

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 13:21

ЧП и криминал

В понедельник Латгальский районный суд приговорил мать замерзшего в феврале в Резекненском крае двухлетнего мальчика к двум годам и девяти месяцам лишения свободы, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности и жестокости по отношению к несовершеннолетнему. За это она приговорена к двум годам, девяти месяцам и 28 дням лишения свободы. В срок тюремного заключения засчитаны два дня задержания женщины.

В пользу потерпевшего, которым признан отец ребенка, с женщины будет взыскана компенсация в размере 2900 евро.

В понедельник суд огласил сокращенный приговор. Участники дела в десятидневный срок могут потребовать подготовки полного решения и принять решение об обжаловании.

Трагедия произошла 1 февраля этого года в Ленджской волости Резекненского края. Мать ребенка, находясь в частном доме вместе с другими людьми, употребляла алкоголь и не обеспечила должного присмотра за малолетним сыном. Несмотря на то, что мальчик в возрасте одного года и 11 месяцев уже активно передвигался и нуждался в постоянном присмотре, мать не предприняла никаких мер, чтобы ограничить его доступ к спиртному или предотвратить выход из дома.

Проснувшись после дневного сна, мальчик из-за халатности матери получил доступ к спиртному, а затем вышел из дома в метель без обуви и верхней одежды. Он долго находился на улице в беспомощном состоянии, испытывая сильный стресс и переохлаждение. Поздно вечером ребенка нашли без признаков жизни, засыпанного снегом. В ходе следствия в организме мальчика был обнаружен алкоголь.

Матери были предъявлены обвинения по двум статьям уголовного закона - по ч. 1 ст. 123 о причинении смерти по неосторожности и по ч. 2 ст. 174 о жестоком или насильственном обращении с несовершеннолетним, которое причинило ему физические или психические страдания и было совершено лицом, от которого он зависел.

Первая статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор либо общественные работы. По второй статье наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы или пробационный надзор.

В день трагедии полиция задержала мать и бабушку мальчика 1985 и 1964 года рождения. Отец ребенка тогда не находился в Латвии.

Ранее сообщалось, что пропажа мальчика была обнаружена примерно в 13:30, но полиция получила информацию об этом только около 15:00 и начала поисковые мероприятия с привлечением крупных сил, в том числе дронов и кинолога со служебной собакой.

