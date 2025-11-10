Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Таких не ожидается? Сколько в бюджете на 2026 год оставили на непредвиденный случай

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 12:35

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В бюджете на следующий год объем средств для непредвиденных случаев предусмотрен в размере 88,7 млн евро, что на 21,03 млн евро меньше, чем в 2025 году, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Такой объем средств запланирован в проекте бюджета, но при его рассмотрении в парламенте он еще может измениться.

В 2025 году в госбюджете для непредвиденных случаев предусмотрено 109,7 млн евро. Как информирует Минфин, по состоянию на 5 ноября этого года Кабинет министров утвердил перераспределение средств в размере 50,4 млн евро.

В 2022 году для непредвиденных случаев было выделено 1,7 млрд евро, что связано с выплатами грантов предпринимателям и пособий жителям из-за пандемии "Covid-19". В 2023 году для непредвиденных случаев было выделено 162,8 млн евро, а в 2024 году - 75,4 млн евро.

Средства для непредвиденных случаев - это отдельная статья госбюджета, предназначенная для ситуаций, которые невозможно заранее предвидеть, например, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций или срочных решений правительства. Решения об использовании этих средств принимает Кабинет министров.

Совет по фискальной дисциплине (СФД) ранее сообщил, что за девять месяцев этого года израсходовано 25,553 млн евро из средств на непредвиденные расходы, что составляет 23,2% их объема.

В третьем квартале этого года было одобрено 25 запросов министерств о выделении средств из резерва на непредвиденные случаи. Общая сумма запросов составила 23,473 млн евро. Таким образом, в третьем квартале было использовано 21,4% средств, запланированных на непредвиденные расходы в этом году.

Как отмечает СФД, во второй половине года наблюдается тенденция более активного использования средств на непредвиденные расходы.

Главные новости

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве
Важно

Народ в темноте, а мафия делит миллионы: секретные записи спецслужб Украины (ВИДЕО)
Важно

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу
Важно

Обновлено: 07:05 11.11.2025
Космос: место для «инопланетной жизни»
Sfera.lv 1 час назад
Мекка: готовимся к хаджу заранее
Sfera.lv 1 час назад
Дата: День Лачплесиса в Латвии
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: пасмурно – классика осени
Sfera.lv 13 часов назад
Резекне: объединение — во вред?
Sfera.lv 14 часов назад
Балтия: а эстонцы — лучше
Sfera.lv 16 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 2 дня назад
Мягкий ноябрь не сдаёт позиций
Bitnews.lv 3 дня назад

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

Загрузка

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

Важно 20:46

Важно 0 комментариев

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

Важно 20:34

Важно 0 комментариев

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО)

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

Новости Латвии 19:30

Новости Латвии 0 комментариев

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

Важно 19:20

Важно 0 комментариев

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

Наука 19:10

Наука 0 комментариев

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

