Таких не ожидается? Сколько в бюджете на 2026 год оставили на непредвиденный случай

Такой объем средств запланирован в проекте бюджета, но при его рассмотрении в парламенте он еще может измениться.

В 2025 году в госбюджете для непредвиденных случаев предусмотрено 109,7 млн евро. Как информирует Минфин, по состоянию на 5 ноября этого года Кабинет министров утвердил перераспределение средств в размере 50,4 млн евро.

В 2022 году для непредвиденных случаев было выделено 1,7 млрд евро, что связано с выплатами грантов предпринимателям и пособий жителям из-за пандемии "Covid-19". В 2023 году для непредвиденных случаев было выделено 162,8 млн евро, а в 2024 году - 75,4 млн евро.

Средства для непредвиденных случаев - это отдельная статья госбюджета, предназначенная для ситуаций, которые невозможно заранее предвидеть, например, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций или срочных решений правительства. Решения об использовании этих средств принимает Кабинет министров.

Совет по фискальной дисциплине (СФД) ранее сообщил, что за девять месяцев этого года израсходовано 25,553 млн евро из средств на непредвиденные расходы, что составляет 23,2% их объема.

В третьем квартале этого года было одобрено 25 запросов министерств о выделении средств из резерва на непредвиденные случаи. Общая сумма запросов составила 23,473 млн евро. Таким образом, в третьем квартале было использовано 21,4% средств, запланированных на непредвиденные расходы в этом году.

Как отмечает СФД, во второй половине года наблюдается тенденция более активного использования средств на непредвиденные расходы.