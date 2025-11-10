Какая может быть ответственность? Кариньш гениально объяснил «дело о полётах»

Кариньш заявил в интервью, что не понимает, как это дело «вообще может быть уголовным».

На вопрос о своей ответственности Кариньш заявил, что совершенно не понимает, как Цитковскису можно было бы предъявить уголовное дело, поскольку руководство Государственной канцелярии когда-то действовало в соответствии со своим пониманием закона.

Он пояснил, что Государственная канцелярия отвечает за экономические вопросы, связанные с канцелярией премьер-министра. Юристы канцелярии утверждали, что действовали в соответствии со своим пониманием закона. Следовательно, в данном случае речь идёт о разном толковании закона, а не о преступлении, сказал Кариньш.

«Это может быть скорее административным вопросом, а не уголовным преступлением», — добавил Кариньш.

На вопрос о том, что судебный процесс может начаться только в апреле 2026 года, Кариньш ответил: «Трудно понять, кому выгодно, чтобы это дело так раздували и затягивали».

Кариньш также указал, что не видит признаков, указывающих на преступную деятельность Цитковскиса.