Какая может быть ответственность? Кариньш гениально объяснил «дело о полётах»

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 15:31

Бывший премьер-министр и старший советник Kreab по геополитическим вопросам Кришьянис Кариньш в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 заявил, что неясно, почему бывшему директору Государственной канцелярии предъявлено уголовное обвинение по так называемому «делу о полётах».

Кариньш заявил в интервью, что не понимает, как это дело «вообще может быть уголовным».

На вопрос о своей ответственности Кариньш заявил, что совершенно не понимает, как Цитковскису можно было бы предъявить уголовное дело, поскольку руководство Государственной канцелярии когда-то действовало в соответствии со своим пониманием закона.

Он пояснил, что Государственная канцелярия отвечает за экономические вопросы, связанные с канцелярией премьер-министра. Юристы канцелярии утверждали, что действовали в соответствии со своим пониманием закона. Следовательно, в данном случае речь идёт о разном толковании закона, а не о преступлении, сказал Кариньш.

«Это может быть скорее административным вопросом, а не уголовным преступлением», — добавил Кариньш.

На вопрос о том, что судебный процесс может начаться только в апреле 2026 года, Кариньш ответил: «Трудно понять, кому выгодно, чтобы это дело так раздували и затягивали».

Кариньш также указал, что не видит признаков, указывающих на преступную деятельность Цитковскиса.

Главные новости

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу
Важно

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу (2)

Народ в темноте, а мафия делит миллионы: секретные записи спецслужб Украины (ВИДЕО)
Важно

Народ в темноте, а мафия делит миллионы: секретные записи спецслужб Украины (ВИДЕО) (1)

Запретный Крым: жительница Латвии осуждена за туристическую поездку
Важно

Запретный Крым: жительница Латвии осуждена за туристическую поездку (4)

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО)

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

