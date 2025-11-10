Прибыв на место происшествия, они столкнулись с группой молодых людей, один из которых был остановлен, после чего остальные начали скрываться. Для задержания преступников были вызваны дополнительные силы муниципальной полиции, а о происшествии было сообщено в Государственную полицию (ГП).

Вскоре двое молодых людей, участвовавших в нападении, были задержаны, и у них был обнаружен кошелек потерпевшего с документами, удостоверяющими личность. В то же время поступила информация о том, что группа из нескольких молодых людей напала на людей в соседнем парке.

Задержанные лица переданы Государственной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.