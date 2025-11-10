Непатриотично: почему на прилавках залёживаются латвийские фрукты?

Вспомните, как в 1990-2000-е постоянно проходили рекламные кампании в пользу латвийских продуктов: «Выбирай латвийское!» Под это разработали различные отличительные признаки местных продуктов: «зеленые ложечки», «ложечки бордо», чтобы покупателям легче было ориентироваться. Взывали и сегодня продолжают взывать к патриотизму: надо покупать местное, чтобы налоги оставались здесь! Так, мол, мы поможем стране и производителям – переработчикам, фермерам.

Но если когда-то патриотические призывы и могли сработать, то сегодня – уже нет. Причина банальна: привозные ягоды, фрукты и овощи намного дешевле местных...

Возьмем хотя бы яблоки. Местные стоят 2,50–3,50 евро за кг, привозные, польские, как минимум вдвое дешевле. С яблоками вообще в этом году творится что-то немыслимое. Цены на латвийские просто космические. И не только в магазинах. Сходите на рынок. Латвийские дешевле 2,50 евро за килограмм не найти. Груши – 3–3,50 евро за килограмм.

Торговцы в один голос заявляют: неурожай. Но, во-первых, не везде. Да, во многих регионах яблок и груш меньше, чем год назад. Но в Елгавском крае, Добельском, да и в других есть сады, которые ломятся от яблок.

Во-вторых, и в прошлом году, когда яблок в стране было завались, цены были не шибко низкими - от 1,50 до 2 евро за килограмм. С грушами же - вообще абсурд. Латвийские на рынках продают по 3,50 евро, тогда как в торговых сетях можно без проблем купить французские по 1,99. Ну и откуда дальше везти, где выше затраты на логистику?

Какие ягоды полезнее

Специалисты по здоровому питанию, диетологи в один голос говорят, что местные ягоды, фрукты полезнее, чем привозные. Чем быстрее съедите то, что собрано на поле, грядке, в теплице, тем больше витаминов получите.

Да и вкус местной ягоды с привозной не сравнить. Ваш автор летом специально взял в торговой сети упаковку латвийской клубники и польской. Наша - ароматная, что называется, таяла во рту. Польская – безвкусная. Но именно ее разбирали.

Кто-то возразит, что и импортная ягода бывает не хуже местной. Польская, испанская, греческая и т. д. Не спорю. Однако это – исключение из правил. Потому что в целом местная свежесобранная ягода вкуснее и полезнее привозной. Вот только почему такая разница в цене? Ведь везти, скажем, в Ригу клубнику из окрестностей Лодзи, Кракова или Варшавы значительно дальше, чем из-под Огре, Малпилса или Елгавы. Не говоря об Испании, Греции, Франции, Турции. Однако, несмотря и на это, латвийские ягоды, фрукты стоят заметно дороже привозных...

И пониженный НДС не помог

Местные фермеры любят сетовать на безмерные аппетиты латвийских торговых сетей. Мол, по их вине там такие высокие цены на местные ягоды. Но ведь и импортные лежат рядом, в этих же сетях.

Вспомнят фермеры и то, что, к примеру, Польша по клубничным площадям занимает первое место в Европе. Там огромные субсидии со стороны государства. Если что-то случилось из-за непогоды - могут компенсировать убытки. Ниже НДС на продукты, топливо. А латвийские «отцы нации» отказываются снижать НДС.

Однако, справедливости ради, именно селу у нас идут миллионные дотации – и европейских денег, и местных налогоплательщиков. Пару лет назад в связи с ковидом суммы эти еще более возросли. Да и пониженный НДС на местные ягоды, фрукты и овощи несколько лет назад вводили – в 5%. И что, дешевле они стали?

Причем, как видим, не обязательно сравнивать цены в торговых сетях. На рынке цены на местное еще выше! Что на рижском Центральном рынке, что на ночном. На последнем – они даже больше! Такое впечатление, что там товар продают не сами селяне, а перекупщики, накручивающие цену...

Несколько лет назад звучали призывы ограничить импорт ягод, фруктов и овощей, которые выращивают и в Латвии. Мол, для борьбы с контрабандой. На рынках пошли волны проверок, начали сотнями килограммов изымать незадекларированный товар. Потом все улеглось. А представьте, если бы местным лоббистам удалось запретить ввоз сюда той же импортной клубники, малины, яблок? Что оставалось бы делать покупателю?

А аппетиты умерить не пробовали?

Да, на Западе много объективных причин для более дешевых ягод, фруктов и овощей (больше площадей, лучше климат, выше урожайность). Но есть все же еще один существенный довод (помимо логистики), который должен был бы местную продукцию сделать дешевле. Практически во всех странах ЕС, откуда мы получаем продукцию, уровень жизни выше – зарплаты больше, чем здесь. То есть тем, кто возделывает эту продукцию и собирает ее, нужно платить больше. Однако даже с учетом этого их ягоды, фрукты и овощи стоят у нас дешевле.

На мой взгляд, одна из причин высокой цены местной продукции – непомерные аппетиты и торговли, и самих фермеров. От последних нередко можно услышать такие доводы: «Сезон (клубники, малины, садовой черники и т. д.) короткий, а нам с этих денег жить весь год». Или: «Неурожай клубники, яблок, груш» и прочее. А сбавить цену не пробовали? Ведь и обороты вырастут, и не придется выбрасывать часть нераспроданной скоропортящейся продукции. Как фермерам, так и торговым сетям...

В последние годы фермеры нашли новую форму более дешевой реализации ягод и фруктов. К примеру, в этом сезоне в окрестностях Малпилса на одной из плантаций предлагали купить клубнику по 5 евро за кг. Правда, собирать ее вы должны сами. В то время, когда в целом по стране цены на местную клубнику колебались от 8 до 12 евро за кг, – разница заметная. При этом один человек может собрать не меньше 5 кг.

Хорошо, что такая возможность есть, но представьте, во что обойдется топливо, чтобы доехать до плантации, например, из Риги?

Где маленькие магазины?

Есть десятки других возможностей сделать те же ягоды, фрукты и овощи доступнее для местного потребителя.

В большинстве стран ЕС, откуда мы получаем продукты, помимо крупных торговых сетей работают сотни небольших магазинчиков по продаже фруктов, овощей. Продукты там посвежей, чем в больших торговых сетях, выбор фруктов и овощей шире, а цены – ниже.

В Латвии подобных магазинчиков почти не осталось, а те, что есть, торгуют стандартным набором с оптовых баз. Почему бы фермерам не объединиться, не создать по всей Риге или в крупных городах Латвии схожие магазины? Почему не возродить идею бывшего Латпотребсоюза, который скупал товар у местных производителей и продавал через свои сети?

Все на борьбу с памятниками!

Несколько лет назад во время ковида в страну начали возвращаться многие из тех, кто уехал работать в Англию, Ирландию, Германию. Руководитель латвийской овощеводческой ассоциации тогда говорила вашему автору, что у государства появился уникальный шанс по-настоящему вернуть этих людей, создать условия, чтобы они могли применить здесь свои силы и возможности.

Время показало, на что хватило тех, кто во главе страны. На борьбу с памятниками, улицами, школами и «неправильно думающими русскими». А местные ягоды и фрукты будут скисать и гнить на полках из-за дороговизны. Их из-за патриотизма сегодня точно покупать не будут...

Илья ДИМЕНШТЕЙН