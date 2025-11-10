Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 10:21

Важно 0 комментариев

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

По данным Eurostat, в 2023 году Латвия заняла второе место в ЕС по женской смертности - 14,45 умерших на тысячу женщин, уступив лишь Болгарии с 14,53. 

Женская смертность превышает среднеевропейский уровень (10,6 на 1000) на 36%, а низкая продолжительность жизни латвийских женщин удерживает страну среди аутсайдеров ЕС.

Смертность растёт уже с молодого возраста: у женщин 20–24 года показатель на 79% выше среднего по ЕС - самый высокий в Европе. В возрасте 30–44 года латвийские женщины умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС, занимая первое место в Евросоюзе. В 2022 году в этой группе умерли 1,25 женщины на тысячу, тогда как средний показатель по ЕС - 0,62.

С 2011 по 2023 год Латвия стабильно лидировала по смертности женщин 30–44 лет (в среднем 1,26 на тысячу). Наиболее благополучная ситуация - в Норвегии, Швеции, Италии, Словении, Испании, Люксембурге, Швейцарии и на Кипре, где показатель ниже 0,5.

Ситуация среди женщин 50–54 лет остаётся тяжёлой. В 2022 году Латвия снова была на первом месте в ЕС с коэффициентом 4,66 смертей на тысячу женщин, почти в два раза выше среднего по ЕС (2,32).

Факты показывают: женщины 20–55 лет находятся в зоне повышенного риска преждевременной смерти. Государственные СМИ долгие годы замалчивали эту проблему, концентрируясь на насилии против женщин, вклад которого в смертность минимален: в 2023 году - 0,04% всех смертей, а для сравнения, ДТП унесли в 6,7 раза больше жизней.

Латвии необходима комплексная национальная стратегия по снижению преждевременной женской смертности, с акцентом на молодых и женщин среднего возраста. Главная цель - повышение качества и продолжительности жизни, чтобы приблизиться к среднему уровню ЕС и выйти из числа стран с высокой смертностью.

«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

Японец потерял жену-голограмму после закрытия сервиса

Когда компания закрыла поддержку своего устройства, его семья буквально исчезла.

