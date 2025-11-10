Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек

Автор считает, что вполне возможна смертельная эпидемия, которая унесет в десятки раз больше жизней, чем COVID-19 (более 7 миллионов только в США).

По словам специалиста, вопрос не в том, возможно ли это, а в том, когда именно это произойдет.

Остерхольм отмечает, что пандемия, которую мы все пережили, была предупреждением, и миру необходимо уже сейчас разработать протоколы действий на случай новой волны заболевания.

«Никто из нас не будет в безопасности, пока не будут в безопасности все. Бактерии и вирусы не признают национальных границ... Бактерия, заразившая вчера ребёнка на другом континенте, завтра может вызвать глобальную пандемию», — цитирует автор в своей книге лауреата Нобелевской премии Джошуа Ледерберга.