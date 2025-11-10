Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Украине прошел обыск у соратника Зеленского Тимура Миндича

© Deutsche Welle 10 ноября, 2025 14:18

Мир 0 комментариев

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) утром в понедельник, 10 ноября, провело обыск в Киеве у давнего соратника президента страны Владимира Зеленского, бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным журналистов, за несколько часов до начала обыска Миндич покинул страну.

НАБУ подтвердило операцию, но не назвало имен

В НАБУ подтвердили проведение совместной со Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САМ) Украины "масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики", но не уточнили, у кого именно прошли обыски. "15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации", - говорится в Telegram-канале ведомства.

"Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика", - написало НАБУ. По его данным, "управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд гривен" осуществлялось не официальными должностными лицами, а людьми без "формальных полномочий", взявшими на себя роль "смотрящих".

В описании к ролику на YouTube-канале НАБУ говорится, что в состав преступной организации входили "действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в СМИ бизнесмен и другие лица". 

Обыски у министра юстиции Украины Германа Галущенко

В тот же день об обысках у министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также в "Энергоатоме" сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Украинская правда" написала, что эту информацию ей подтвердили "два независимых друг от друга источника".

"Украинская правда" обратилась за официальными комментариями к НАБУ и САП. Последняя отказалась комментировать следственные действия, передают журналисты.

 

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши
«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила
Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила (1)

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу
Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу (2)

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО)

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

