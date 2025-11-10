«У меня степень магистра из Оксфорда»: в соцсетях обсуждают экспертность Беаты Йоните

"Представителям общественных организаций следует быть слугами общества, а не высокомерными представителями, которые размахивают своими дипломами как щитами от любой критики. Однако именно такое впечатление оставила Беате Йоните, руководитель отдела защиты интересов Центра MARTA, которая в телевизионном интервью, отвечая на вопрос зрителя о зарплате, гордо заявила:

«Моя зарплата на руки — 1625 евро, но напомню, что я лично получила степень бакалавра в Великобритании. У меня степень магистра из Оксфорда. Я действительно эксперт в этом вопросе».

Делает ли диплом человека экспертом?

Это классический пример того, что в теории коммуникации и психологии называется апелляцией к авторитету. Когда человек не справляется с содержательным аргументом, он ссылается на свою «экспертность». В данном случае — на степень из Оксфорда.

Но, извините — делает ли диплом Оксфорда кого-то автоматически единственным мерилом общественного мнения?

Диплом — это доказательство образования, но не обязательно жизненной мудрости, справедливости или способности вникнуть в реальность. И он точно не даёт права указывать другим, кто «тупой», а кто нет.

1625 евро на руки? А как насчёт премий?

Беате Йоните упоминает, что зарплата — 1625 евро на руки. Но это заявление сразу вызывает вопросы:

Включает ли зарплата все виды премий?

Нет ли у сотрудников MARTA регулярных премий из проектов, спонсируемых государственными и ЕС средствами?

Нет ли «вознаграждения за представительство», командировок и других льгот?

Публикует ли НПО MARTA структуру годового вознаграждения?

До сих пор ни в одном отчёте MARTA не видно чётких механизмов вознаграждения, которые позволили бы обществу проверить, каков реальный доход этой конкретной «экспертки».

Что на самом деле означает такая риторика?

Такой высокомерный тон — «я знаю лучше, потому что у меня диплом» — противоположен демократической дискуссии.

Это идеологическое направление, которое отгораживает оппонентов, заглушает разные мнения и игнорирует волю народа, провозглашая «правильную» мысль только через идеологически одобренный фильтр НПО.

Именно такие фильтры очень охотно финансируют партия «Прогрессивные», «Единство» и европейские фонды.

Куда делось право общества на мнение?

Если обычный человек, который живёт в деревне, работает, платит налоги и воспитывает детей, осмелится возразить против определённого идеологического направления — его сразу принижают.

Потому что у него нет диплома Оксфорда.

Но основа латвийской государственности — не образовательное учреждение, а Конституция, в которой гарантирована свобода слова для всех.

Вывод:

Беате Йоните в своём интервью показала, что её организация не за демократию, а за идеологическое влияние.

И такие НПО общество содержит за счёт денег от налогов.

Насколько прозрачны её доходы?

Действительно ли зарплата только 1625?

Можно ли это проверить?

Имеет ли общество право задавать вопросы?

Если ответ «нет, потому что у неё диплом» — тогда у нас проблема", - написано в статье.