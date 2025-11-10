Россия готовится к массовому заводу индусов: работать некому

Россия ищет способы компенсировать нехватку кадров на фоне сокращения населения. Сейчас индийцев чаще всего нанимают в строительстве и текстильной промышленности, но растёт интерес к специалистам в машиностроении и электронике.

На прошлой неделе министры труда двух стран — Мансух Мандавия и Антон Котяков — обсудили в Дохе сотрудничество в сфере занятости. В 2025 году для индийских работников выделено почти 72 тысячи квот из общей численности 235 тысяч мест для иностранных специалистов.

За последние пять лет число индийцев, приезжающих в Россию на работу, выросло в 22 раза — с 813 человек в 2020 году до более чем 17,7 тысячи в 2025-м. Чаще всего они отправляются в Москву, Санкт-Петербург, а также в Саратовскую, Ульяновскую и Ростовскую области. Основной спрос — в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве.

В девелоперской компании «Самолет» отмечают, что индийские рабочие отличаются дисциплиной и лояльностью к работодателю, хотя пока проект не стал «суперуспешным» из-за языкового барьера.

В X5 Group (сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») также нанимают индийцев, в основном в распределительные центры. При этом в компании признают, что культурные и языковые различия требуют адаптации, поэтому найм ведётся в тестовом режиме.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей предложил открыть в Индии колледжи, где будут готовить специалистов специально для работы в России. Инициативу поддержал министр просвещения Сергей Кравцов, заявив, что проект реализуют совместно с МИДом.