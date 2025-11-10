Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Россия готовится к массовому заводу индусов: работать некому

10 ноября, 2025

Мир

Россия и Индия планируют подписать соглашение о мобильности рабочей силы, которое упростит привлечение индийских граждан в качестве трудовых мигрантов. Как пишет The Economic Times, документ подпишут в декабре на саммите в Нью-Дели, где ожидается участие президента Владимира Путина.

Россия ищет способы компенсировать нехватку кадров на фоне сокращения населения. Сейчас индийцев чаще всего нанимают в строительстве и текстильной промышленности, но растёт интерес к специалистам в машиностроении и электронике.

На прошлой неделе министры труда двух стран — Мансух Мандавия и Антон Котяков — обсудили в Дохе сотрудничество в сфере занятости. В 2025 году для индийских работников выделено почти 72 тысячи квот из общей численности 235 тысяч мест для иностранных специалистов.

За последние пять лет число индийцев, приезжающих в Россию на работу, выросло в 22 раза — с 813 человек в 2020 году до более чем 17,7 тысячи в 2025-м. Чаще всего они отправляются в Москву, Санкт-Петербург, а также в Саратовскую, Ульяновскую и Ростовскую области. Основной спрос — в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве.

В девелоперской компании «Самолет» отмечают, что индийские рабочие отличаются дисциплиной и лояльностью к работодателю, хотя пока проект не стал «суперуспешным» из-за языкового барьера.

В X5 Group (сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») также нанимают индийцев, в основном в распределительные центры. При этом в компании признают, что культурные и языковые различия требуют адаптации, поэтому найм ведётся в тестовом режиме.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей предложил открыть в Индии колледжи, где будут готовить специалистов специально для работы в России. Инициативу поддержал министр просвещения Сергей Кравцов, заявив, что проект реализуют совместно с МИДом.

Главные новости

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши
Важно

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

Запретный Крым: жительница Латвии осуждена за туристическую поездку
Важно

Запретный Крым: жительница Латвии осуждена за туристическую поездку (4)

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу
Важно

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу (2)

Обновлено: 07:05 11.11.2025
«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

Важно 20:46

Важно 0 комментариев

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

Важно 20:34

Важно 0 комментариев

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО)

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

Новости Латвии 19:30

Новости Латвии 0 комментариев

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

Важно 19:20

Важно 0 комментариев

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

Наука 19:10

Наука 0 комментариев

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

