Это в каком-то смысле был мой памятник: Горкшс грустит по куску забора

В свежем номере журнала он отметил, что в последний раз давал интервью Klubs восемь лет назад и «Самое большое разочарование с тех пор — это то, что на бульваре Кронвальда больше нет забора, на котором было написано: «Столб, столб, дерево, дерево, забор, забор, Горкшс, Горкшс…». Кто-то написал мою фамилию и число 13 под рифмами из песни Густава», — говорит Горкшс.

«Было интересно увидеть на этом объекте своё имя. Возможно, это был в каком-то смысле мой памятник. Я даже не знаю, кто его нарисовал. Мне нравится уличное искусство и панк-рок. В этом есть что-то наивное и дикое, когда работаешь всей душой, даже если ещё не умеешь играть на всех инструментах», — говорит Каспарс.