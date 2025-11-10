Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это в каком-то смысле был мой памятник: Горкшс грустит по куску забора

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 17:14

Бывший капитан сборной Латвии по футболу, а ныне глава Конфедерации работодателей Каспарс Горкшс  в интервью журналу Klubs признался, что разочарован исчезновением трогательной надписи из столичного пейзажа.

В свежем номере журнала он отметил, что в последний раз давал интервью Klubs восемь лет назад и «Самое большое разочарование с тех пор — это то, что на бульваре Кронвальда больше нет забора, на котором было написано: «Столб, столб, дерево, дерево, забор, забор, Горкшс, Горкшс…». Кто-то написал мою фамилию и число 13 под рифмами из песни Густава», — говорит Горкшс.

«Было интересно увидеть на этом объекте своё имя. Возможно, это был в каком-то смысле мой памятник. Я даже не знаю, кто его нарисовал. Мне нравится уличное искусство и панк-рок. В этом есть что-то наивное и дикое, когда работаешь всей душой, даже если ещё не умеешь играть на всех инструментах», — говорит Каспарс.

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве
«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве (1)

Запретный Крым: жительница Латвии осуждена за туристическую поездку
Запретный Крым: жительница Латвии осуждена за туристическую поездку (4)

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши
«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО)

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
