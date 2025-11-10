За профессионализм, душевность, ответственность! Новости партнеров Редакция PRESS 10 ноября, 2025 13:08 Новости партнеров

Три фармацевта Mēness aptieka получили благодарственные грамоты министерства здравоохранения, которые подтверждают их высокий профессионализм, усердие и значительный вклад в здравоохранение жителей Латвии

Благодарственными грамотами отмечены:

— Эрика Петерсоне — за значительный вклад в улучшение доступности лекарств и повышение информированности общества в сфере здравоохранения;

— Илона Клычева — за выдающееся качество фармацевтического ухода и успешное укрепление сотрудничества между фармацевтами и врачами в Даугавпилсе;

— Инта Янсоне — за многолетнюю, профессиональную и сердечную работу, которая вносит существенный вклад в здоровье жителей Бауски и ее окрестностей.

«Мы искренне гордимся выдающимися фармацевтами Mēness aptieka! Благодарность коллегам — это высокая оценка их профессиональной компетентности, знаний, ответственности и истинного усердия, с которыми они ежедневно заботятся о здоровье и самочувствии наших клиентов.

От всей души поздравляю с этим важным признанием! Это заслуженная благодарность за вложенный труд, а также вдохновение для всей нашей команды, чтобы продолжать развиваться и оказывать фармацевтический уход самого высокого уровня. Опыт и достижения наших коллег помогают поддерживать высокую планку профессиональной компетентности в наших аптеках. Их пример вдохновляет, на нем можно учиться и черпать ресурсы для дальнейшего роста. Спасибо министерству здравоохранения за это признание и оценку важности работы фармацевтов!», — поздравляет аптекарей с наградой председатель правления Mēness aptieka Вилма Ферклаф.

Коротко о награжденных:

Эрика Петерсоне — сертифицированный фармацевт, ответственное лицо фармацевтического отдела в Mēness aptieka , лектор Латвийского общества фармацевтов с правом вести обучение. Она вкладывает много энергии в популяризацию профессии фармацевта — делая публикации, выступая в качестве эксперта в радио- и телепередачах. Значителен вклад Эрики Петерсоне как ответственного лица фармацевтического отдела в реализацию требований реформы цен на лекарства в Mēness aptieka по всей Латвии. Эрика в этот период была контактным лицом и источником информации для коллег в аптеках и ежедневно сотрудничала с вовлеченными организациями, подведомственными министерству здравоохранения. Понимание важных для терапии различных хронических заболеваний лекарств, их доступности, новинок в исследованиях является важной частью знаний и профессиональной компетентности Эрики Петерсоне.

Компетентности фармацевтического ухода Илоны Клычевой ежедневно доверяют многие коллеги и посетители аптеки Даугавпилсского региона, высоко оценивая ее заинтересованность, умение и сердечное тепло в решении вопросов здоровья каждого посетителя аптеки. Илона Клычева проводила практику для студентов, обучающихся по программе ассистента фармацевта, она осознает незаменимую роль для населения консультаций пациентов и фармацевтического ухода в аптеке. Она помогла развить в Даугавпилсе лечение ВИЧ-инфекции и улучшить участие в нем пациентов, находя индивидуальный подход к каждому пациенту и уменьшив стигматизацию заболевания. Илону характеризуют ее знания, сердечное тепло и жизненный опыт.

Инта Янсоне — ассистент фармацевта в Bauzes aptieka (Mēness aptieka ) в Бауске. Трудовая жизнь Инты Янсоне подтверждает ее верность медицине и фармацевтической сфере. Более 35 лет опыта работы в аптеке, любовь к людям и эмпатия являются тем надежным фундаментом, на котором складываются отношения знающего ассистента фармацевта с клиентами аптеки и коллегами по работе. С каждым посетителем аптеки Инта приветлива, открыта, встречает их с улыбкой, умеет выслушать, дать хороший совет и подобрать нужные слова для утешения. Жители Бауски безусловно знают этого специалиста и доверяют ей.