За профессионализм, душевность, ответственность!

10 ноября, 2025 13:08

Новости партнеров

Три фармацевта Mēness aptieka  получили благодарственные грамоты министерства здравоохранения, которые подтверждают их высокий профессионализм, усердие и значительный вклад в здравоохранение жителей Латвии

Благодарственными грамотами отмечены:

Эрика Петерсоне — за значительный вклад в улучшение доступности лекарств и повышение информированности общества в сфере здравоохранения;

Илона Клычева — за выдающееся качество фармацевтического ухода и успешное укрепление сотрудничества между фармацевтами и врачами в Даугавпилсе;

Инта Янсоне — за многолетнюю, профессиональную и сердечную работу, которая вносит существенный вклад в здоровье жителей Бауски и ее окрестностей.

«Мы искренне гордимся выдающимися фармацевтами Mēness aptieka! Благодарность коллегам — это высокая оценка их профессиональной компетентности, знаний, ответственности и истинного усердия, с которыми они ежедневно заботятся о здоровье и самочувствии наших клиентов.

От всей души поздравляю с этим важным признанием! Это заслуженная благодарность за вложенный труд, а также вдохновение для всей нашей команды, чтобы продолжать развиваться и оказывать фармацевтический уход самого высокого уровня. Опыт и достижения наших коллег помогают поддерживать высокую планку профессиональной компетентности в наших аптеках. Их пример вдохновляет, на нем можно учиться и черпать ресурсы для дальнейшего роста. Спасибо министерству здравоохранения за это признание и оценку важности работы фармацевтов!», — поздравляет аптекарей с наградой председатель правления Mēness aptieka Вилма Ферклаф.

Коротко о награжденных:

Эрика Петерсоне — сертифицированный фармацевт, ответственное лицо фармацевтического отдела в Mēness aptieka , лектор Латвийского общества фармацевтов с правом вести обучение. Она вкладывает много энергии в популяризацию профессии фармацевта — делая публикации, выступая в качестве эксперта в радио- и телепередачах. Значителен вклад Эрики Петерсоне как ответственного лица фармацевтического отдела в реализацию требований реформы цен на лекарства в Mēness aptieka по всей Латвии. Эрика в этот период была контактным лицом и источником информации для коллег в аптеках и ежедневно сотрудничала с вовлеченными организациями, подведомственными министерству здравоохранения. Понимание важных для терапии различных хронических заболеваний лекарств, их доступности, новинок в исследованиях является важной частью знаний и профессиональной компетентности Эрики Петерсоне.

Компетентности фармацевтического ухода Илоны Клычевой ежедневно доверяют многие коллеги и посетители аптеки Даугавпилсского региона, высоко оценивая ее заинтересованность, умение и сердечное тепло в решении вопросов здоровья каждого посетителя аптеки. Илона Клычева проводила практику для студентов, обучающихся по программе ассистента фармацевта, она осознает незаменимую роль для населения консультаций пациентов и фармацевтического ухода в аптеке. Она помогла развить в Даугавпилсе лечение ВИЧ-инфекции и улучшить участие в нем пациентов, находя индивидуальный подход к каждому пациенту и уменьшив стигматизацию заболевания. Илону характеризуют ее знания, сердечное тепло и жизненный опыт.

Инта Янсоне — ассистент фармацевта в Bauzes aptieka (Mēness aptieka ) в Бауске. Трудовая жизнь Инты Янсоне подтверждает ее верность медицине и фармацевтической сфере. Более 35 лет опыта работы в аптеке, любовь к людям и эмпатия являются тем надежным фундаментом, на котором складываются отношения знающего ассистента фармацевта с клиентами аптеки и коллегами по работе. С каждым посетителем аптеки Инта приветлива, открыта, встречает их с улыбкой, умеет выслушать, дать хороший совет и подобрать нужные слова для утешения. Жители Бауски безусловно знают этого специалиста и доверяют ей.

Обновлено: 07:05 11.11.2025
Космос: место для «инопланетной жизни»
Sfera.lv 1 час назад
Мекка: готовимся к хаджу заранее
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: непредвиденные миллионы бюджета
Sfera.lv 17 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 2 дня назад
Латвийцы всё чаще считают допустимым ограничение свободы слова
Bitnews.lv 2 дня назад
«Русский понимает только язык силы» — Илзе Аузере
Bitnews.lv 3 дня назад
194-я неделя войны в Украине. На фронте всё внимание приковано к Покровску, где идут тяжелые уличные бои
Bitnews.lv 3 дня назад
Почему автобусы в Россию всё ещё ходят? НО требует ответа
Bitnews.lv 3 дня назад

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО)

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
