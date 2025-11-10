Со стабильным прогнозом: Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне A

"Fitch" отмечает, что кредитный рейтинг Латвии поддерживается эффективной экономической политикой, членством в Европейском союзе и еврозоне, а также относительно низким, хотя и растущим уровнем государственного долга и расходов на его обслуживание по сравнению со странами с аналогичным рейтингом.

Агентство указывает, что позитивные перспективы кредитного рейтинга ограничиваются тем, что у Латвии небольшая и открытая экономика, более низкий ВВП на душу населения и более высокий дефицит счета текущих операций по сравнению с аналогичными по рейтингу странами.

Геополитические риски, по оценке "Fitch", снижаются членством Латвии в НАТО и обязательством правительства по существенному увеличению расходов на оборону в среднесрочной перспективе до 5% ВВП в 2026 году.

"Fitch" прогнозирует, что рост расходов на оборону увеличит дефицит государственного бюджета Латвии с 1,8% ВВП в 2024 году до 2,6% в 2025 году, но это меньше, чем ожидалось в июне. Ожидается, что дефицит достигнет 3,3% ВВП в 2026 году и 3,9% ВВП в 2027 году.

Агентство также отмечает, что правительство планирует использовать часть доступного финансирования ЕС на оборону и привлечь дополнительное финансирование через инструмент SAFE, а среднесрочный бюджетный план предусматривает оптимизацию государственных расходов примерно на 0,5% от ВВП ежегодно с 2026 по 2028 годы. Хотя рост дефицита соответствует фискальным правилам ЕС и Латвии, он создает вызовы для бюджетной политики в среднесрочной перспективе, отмечает "Fitch".

Агентство прогнозирует рост государственного долга Латвии с 46,6% ВВП в 2024 году до 48,6% в 2025 году с последующей стабилизацией на уровне в размере 55% ВВП с 2027 года. Расходы на обслуживание долга останутся ниже среднего уровня стран с аналогичным рейтингом, при этом общие процентные выплаты вырастут до 3,4% от доходов в 2027 году против 2,5% в 2024 году.

Агентство прогнозирует рост реального ВВП Латвии с 1,1% в 2025 году до 1,8% в 2026 году и 2,1% в 2027 году благодаря более высокому росту частного потребления, увеличению зарплат, кредитования, снижению уровня сбережений, а также росту инвестиций в оборону и проекты, финансируемые ЕС.

Прогнозируемая инфляция составит 3,9% в 2025 году, 2,5% в 2026 году и 3% в 2027 году.

В предыдущий раз 9 мая этого года "Fitch" также подтвердило рейтинг Латвии на уровне A- со стабильным прогнозом.