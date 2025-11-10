Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Со стабильным прогнозом: Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне A-

10 ноября, 2025 12:57

Scanpix (Credit Image: © Taidgh Barron/ZUMA Press Wire)

Международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" подтвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне A- со стабильным прогнозом, сообщает Государственная казна.

"Fitch" отмечает, что кредитный рейтинг Латвии поддерживается эффективной экономической политикой, членством в Европейском союзе и еврозоне, а также относительно низким, хотя и растущим уровнем государственного долга и расходов на его обслуживание по сравнению со странами с аналогичным рейтингом.

Агентство указывает, что позитивные перспективы кредитного рейтинга ограничиваются тем, что у Латвии небольшая и открытая экономика, более низкий ВВП на душу населения и более высокий дефицит счета текущих операций по сравнению с аналогичными по рейтингу странами.

Геополитические риски, по оценке "Fitch", снижаются членством Латвии в НАТО и обязательством правительства по существенному увеличению расходов на оборону в среднесрочной перспективе до 5% ВВП в 2026 году.

"Fitch" прогнозирует, что рост расходов на оборону увеличит дефицит государственного бюджета Латвии с 1,8% ВВП в 2024 году до 2,6% в 2025 году, но это меньше, чем ожидалось в июне. Ожидается, что дефицит достигнет 3,3% ВВП в 2026 году и 3,9% ВВП в 2027 году.

Агентство также отмечает, что правительство планирует использовать часть доступного финансирования ЕС на оборону и привлечь дополнительное финансирование через инструмент SAFE, а среднесрочный бюджетный план предусматривает оптимизацию государственных расходов примерно на 0,5% от ВВП ежегодно с 2026 по 2028 годы. Хотя рост дефицита соответствует фискальным правилам ЕС и Латвии, он создает вызовы для бюджетной политики в среднесрочной перспективе, отмечает "Fitch".

Агентство прогнозирует рост государственного долга Латвии с 46,6% ВВП в 2024 году до 48,6% в 2025 году с последующей стабилизацией на уровне в размере 55% ВВП с 2027 года. Расходы на обслуживание долга останутся ниже среднего уровня стран с аналогичным рейтингом, при этом общие процентные выплаты вырастут до 3,4% от доходов в 2027 году против 2,5% в 2024 году.

Агентство прогнозирует рост реального ВВП Латвии с 1,1% в 2025 году до 1,8% в 2026 году и 2,1% в 2027 году благодаря более высокому росту частного потребления, увеличению зарплат, кредитования, снижению уровня сбережений, а также росту инвестиций в оборону и проекты, финансируемые ЕС.

Прогнозируемая инфляция составит 3,9% в 2025 году, 2,5% в 2026 году и 3% в 2027 году.

В предыдущий раз 9 мая этого года "Fitch" также подтвердило рейтинг Латвии на уровне A- со стабильным прогнозом.

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

21:06

Важно 0 комментариев

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

20:46

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

20:34

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО)

20:17

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

19:30

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

19:20

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

19:10

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
