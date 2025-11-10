Выдают себя за курьеров: жулики вышли из интернета в реальность

По информации компании, в последние месяцы в Литве наблюдается волна мошеннических SMS, рассылаемых от имени Venipak. Ранее подобные инциденты происходили и в Латвии, но в последние недели аферисты стали действовать лично, представляясь курьерами.

В Латвии зафиксирован случай, когда человек, назвавшийся сотрудником Venipak, пришёл в магазин мобильных телефонов, забрал предназначенные клиентам посылки и скрылся. В связи с этим Venipak призывает предприятия внимательно проверять личность курьеров перед передачей отправлений.

Руководитель Venipak Latvija Санита Бэрзиня отметила, что мошенники больше не ограничиваются онлайн-мошенничеством через SMS и электронную почту, а всё чаще действуют лично, выдавая себя за работников компании. Venipak сотрудничает с полицией, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.