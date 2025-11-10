Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

10 ноября, 2025 20:34

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

«Рекламный рынок так и не восстановился. Во всех группах изданий число абонентов постоянно снижается. Цены на доставку прессы повышаются. Разумеется, все это не могло не отразиться на рынке самым драматичным образом», — говорит Слога.

«Один из вариантов того, как издания могут выжить, — это синергия, совместное соединение усилий,
и пример слияния Delfi и Radio SWH это подтверждает», — говорит эксперт. Недавно портал Delfi и радиостанция Radio SWH объявили о своем сотрудничестве. Обе компании планируют объединить цифровые и эфирные платформы, предложив совместные мультимедийные проекты, интегрированные рекламные решения и обмен новостным контентом. Еще одна тенденция на медиарынке — переход печатных изданий в цифровой формат. «У одних это получается довольно успешно, другим это удается хуже», — признает Слога.

Слога высветила еще две проблемы латвийского рынка, связанные с особенностями нашей аудитории. «Во-первых,многие в Латвии не привыкли к тому, что за информацию надо платить. Общественные медиа бесплатны, но негосударственные медиа работают по подписке, и люди не понимают, почему за этот контент они должны платить. Во-вторых, многие до сих пор не видят разницы между профессиональным продуктом и той информацией, которая распространяется в соцсетях. Люди должны понять, что нужно пользоваться только качественным продуктом, а его создают профессиональные журналисты». 

Закрытие Латвийского радио 4 Слога считает политически мотивированным решением.

«Политики сейчас вообще пытаются влиять на общественные медиа. На прошлой неделе предлагалось сократить число членов NEPLP (Национального Cовета по электронным СМИ). Слышны голоса о том, что необходимо сократить бюджет общественных медиа. [Депутат Рижской думы от партии “Латвия на первом месте”Айнар] Шлесерс недавно говорил о том, что надо что-то делать с общественными СМИ — мол, они вещают не так, как ему бы хотелось. Давление на медиа уже стало настоящей тенденцией. Общественные медиа работают очень хорошо, и политикам это не нравится».

Впрочем, в вопросе давления политиков на СМИ Латвия не одинока.
«Ситуация со свободной слова становится хуже во всем мире. Везде царят популисты. Вот и Трамп тоже решил закрыть независимые медиа. Так что мы тут не уникальны. Но у нас до сих пор остаются очень сильные медиа, и их надо защищать. Для гражданского общества очень важно не молчать. Демократия умирает, когда все молчат. Так что нужно защищать свободу слова», — говорит руководитель Балтийского центра развития СМИ.

