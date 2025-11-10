Почувствуй себя римским легионером: учёные нанесли на карту почти 300 000 км римских дорог

Учёные вручную оцифровали 14 769 участков с разрешением от 5 до 200 м, используя археологические источники, аэрофотоснимки 1950-х годов и спутниковые карты.

«Теперь мы можем видеть, как Рим управлял пространством, контролировал торговлю и передавал приказы на огромных расстояниях», — объясняет руководитель проекта Пау де Сото.



По масштабу это — почти 4 млн км² римского мира, где

34,6 % составляют главные дороги (103 478 км), соединявшие административные центры,

а 65,4 % — второстепенные пути локальной логистики.

Itiner-e объединяет данные десятков исследований, включая знаменитые Tabula Peutingeriana и Антонинов маршрут.

Карта показывает не только дороги, но и пробелы: север Англии, Корнуолл, Тоскану, Корсику и часть Анатолии — те зоны, где ещё предстоит искать следы римской инфраструктуры.

«Этот ресурс позволит понять, как перемещались легионы, товары, идеи и даже болезни», — говорят авторы.

Платформа открыта для всех: на сайте itiner-e.org можно исследовать карту, добавлять новые данные и буквально пройти путь легионера — из Британии в Сирию.

Римские дороги снова ожили — только теперь не под сандалиями, а под курсором мыши.