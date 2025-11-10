Зажигайте правильно: жителей приглашают к Рижскому замку в День Лачплесиса

Государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) ранее оборудовало эту историческую стену специальным защитным экраном, чтобы сохранить её от повреждений. VNĪ напоминает, что лучше использовать свечи в стеклянных стаканчиках — это помогает защитить восстановленную кладку от огня и копоти. Защитная сетка, предназначенная для установки свечей, состоит из 175 секций длиной 184 метра и шириной один метр. На каждой из них помещается до 60 свечей, а всего — примерно 10 500 свечей.

За последние два года после мероприятий ко Дню Лачплесиса у стен замка ежегодно остаётся около 200 килограммов восковых остатков, из которых затем изготавливают примерно 1000 окопных свечей для украинских защитников. В этом году собранные остатки также отправят в мастерские, где их переработают в окопные свечи и передадут Украине.