Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила (1)

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 17:47

Важно 1 комментариев

10 ноября Центр защиты прав потребителей (PTAC) и компании EuroPark Latvia и Cityparks Latvija, управляющие платными парковками, подписали меморандум о повышении качества услуг. Руководитель PTAC Зайга Лиепиня пояснила, что центр получает множество жалоб на штрафы, выписанные на парковках. Новый документ должен снизить количество конфликтных ситуаций, установив четкие и понятные правила.  Теперь водителям будут объяснять причины наложения штрафа.

По словам представителя Латвийской торгово-промышленной палаты Яниса Лиелпетериса, основное преимущество меморандума — улучшение сервиса и коммуникации с клиентами. А член правления Cityparks Latvija Гундарс Сманс отметил, что документ регулирует самые спорные вопросы. Совместно с PTAC планируется информационная кампания, которая расскажет водителям: как отличить платную парковку от бесплатной, какие у сторон есть права и обязанности, в каких случаях применяются штрафы. Отмечается, что наиболее частые нарушения — неуплата парковки, отсутствие регистрации авто для бесплатного времени или ошибка при вводе номера.

Меморандум состоит из девяти разделов и устанавливает принципы хорошей практики. Согласно документу: штраф можно налагать только за нарушения, указанные в договоре; при незначительных нарушениях оператор должен пересмотреть или уменьшить штраф, а при ошибочном — отменить его. Оператор также обязан предоставить доказательства нарушения, иначе штраф признаётся необоснованным.

Правила должны быть изложены простым языком и размещены на видном месте, включая информацию о тарифах, порядке оплаты и размере штрафа. Кроме того, водителям должно быть предоставлено достаточно времени для ознакомления с условиями. Среднее время от въезда до регистрации — три минуты, а штраф за нарушение регистрации может быть наложен только через пять минут после въезда, если нет признаков умышленного нарушения. Более того, если водитель не успел зарегистрироваться вовремя, оператор обязан учесть обстоятельства — например, технические проблемы или задержку при оплате.

Также в документе указано, что операторы должны контролировать соблюдение правил, рассматривать жалобы по существу и при необходимости передавать долги внесудебным взыскателям.

Рекомендации водителям

Водителям напоминают, что спешка или невнимательность не освобождают от ответственности. Условия пользования парковкой могут различаться, поэтому с ними нужно ознакомиться заранее. А если у автомобиля возникли технические неполадки, водитель обязан включить аварийные огни и сообщить оператору парковки и обратиться в службу эвакуации, чтобы избежать неправомерного штрафа.

Таким образом, меморандум направлен на то, чтобы сделать правила парковки более прозрачными, а взаимодействие между водителями и операторами — понятным и справедливым.

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве
«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве (1)

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу
Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу (2)

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши
«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши (1)

Важно 1 комментариев

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

Загрузка

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве (1)

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе (1)

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО) (1)

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот» (1)

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы (1)

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее! (1)

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

