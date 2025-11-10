По словам представителя Латвийской торгово-промышленной палаты Яниса Лиелпетериса, основное преимущество меморандума — улучшение сервиса и коммуникации с клиентами. А член правления Cityparks Latvija Гундарс Сманс отметил, что документ регулирует самые спорные вопросы. Совместно с PTAC планируется информационная кампания, которая расскажет водителям: как отличить платную парковку от бесплатной, какие у сторон есть права и обязанности, в каких случаях применяются штрафы. Отмечается, что наиболее частые нарушения — неуплата парковки, отсутствие регистрации авто для бесплатного времени или ошибка при вводе номера.

Меморандум состоит из девяти разделов и устанавливает принципы хорошей практики. Согласно документу: штраф можно налагать только за нарушения, указанные в договоре; при незначительных нарушениях оператор должен пересмотреть или уменьшить штраф, а при ошибочном — отменить его. Оператор также обязан предоставить доказательства нарушения, иначе штраф признаётся необоснованным.

Правила должны быть изложены простым языком и размещены на видном месте, включая информацию о тарифах, порядке оплаты и размере штрафа. Кроме того, водителям должно быть предоставлено достаточно времени для ознакомления с условиями. Среднее время от въезда до регистрации — три минуты, а штраф за нарушение регистрации может быть наложен только через пять минут после въезда, если нет признаков умышленного нарушения. Более того, если водитель не успел зарегистрироваться вовремя, оператор обязан учесть обстоятельства — например, технические проблемы или задержку при оплате.

Также в документе указано, что операторы должны контролировать соблюдение правил, рассматривать жалобы по существу и при необходимости передавать долги внесудебным взыскателям.

Рекомендации водителям

Водителям напоминают, что спешка или невнимательность не освобождают от ответственности. Условия пользования парковкой могут различаться, поэтому с ними нужно ознакомиться заранее. А если у автомобиля возникли технические неполадки, водитель обязан включить аварийные огни и сообщить оператору парковки и обратиться в службу эвакуации, чтобы избежать неправомерного штрафа.

Таким образом, меморандум направлен на то, чтобы сделать правила парковки более прозрачными, а взаимодействие между водителями и операторами — понятным и справедливым.