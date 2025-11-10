Вот это молодцы: за неделю рижане сдали почти 1000 тонн опавших листьев

Сбор листьев проводится по опыту прошлых лет — в основном по субботам и воскресеньям, а в некоторых местах также в будние дни. С учетом опыта первой недели самоуправление напоминает жителям соблюдать порядок сдачи листьев: не оставлять на местах пустые мешки, привозить листья только в часы работы пунктов, и следить, чтобы в мешках не было других отходов.

15 ноября в 12:00 на пункте приема листьев в Межапарке, у Сигулдского проспекта 12, представители Департамента внешней среды и мобильности вместе с сотрудниками пунктов расскажут о текущей организации работ в рамках осенней акции по сбору листьев.





