Запретный Крым: жительница Латвии осуждена за туристическую поездку (4)

10 ноября, 2025 18:51

Латгальский апелляционный суд признал туристического консультанта Элеонору Иванову виновной в нарушении санкций и организации туристических поездок в Крым, назначив ей общественные работы на 100 часов, сообщили агентству LETA в суде. Её компании SIA "My Best Choice Tour – MBC Tour" (ранее «Mkbc Tour») был применён вынужденный меры воздействия — штраф в размере 15 минимальных месячных зарплат, то есть 10 500 евро.

Ранее суд первой инстанции оправдал Иванову, но апелляция отменила приговор и назначила наказание. Решение суда обжаловано, и дело передано в кассацию в Верховный суд, однако дата рассмотрения пока не назначена.

Иванова не признаёт свою вину по статье о нарушении санкций. Она обвиняется по первой части статьи 84 Уголовного закона, которая предусматривает ответственность за нарушение санкций международных организаций и санкций, установленных Латвией. За это преступление предусмотрено: лишение свободы до 4 лет, краткосрочное заключение, принудительные работы или штраф.

Дело было возбуждено за нарушение регламента Совета ЕС, который запрещает предоставление услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе.

Следователь Государственной службы безопасности (VDD) считает, что собраны достаточные доказательства для начала уголовного преследования одного лица за умышленное нарушение нормативных актов, регулирующих санкции ЕС и других международных организаций в Латвии, а также национальные санкции Латвии.

Регламент Совета ЕС от 18 декабря 2014 года был принят в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя и запрещает предоставление услуг, связанных с туризмом в этих регионах.

В июне 2015 года VDD провёл обыски в компании, предоставлявшей туристические услуги в Крыму и Севастополе. Обыски были санкционированы судом и проведены в двух офисах фирмы в Риге: на улице Марияс 7 и Дзирнаву 57, связанных с юридическим лицом, зарегистрированным в Латвии. По информации Firmas.lv, офис туристической фирмы SIA "Mkbc Tour" находился по обоим адресам.

Элеонора Иванова ранее заявляла LETA, что в мае и июне проводились поездки в Крым для четырёх человек, и компания не знала, что такие поездки запрещены.

Компания «Mkbc Tour» была зарегистрирована в 2008 году, а в 2023 году сменила название на «My Best Choice Tour – MBC Tour».

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши
«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

Народ в темноте, а мафия делит миллионы: секретные записи спецслужб Украины (ВИДЕО)
Народ в темноте, а мафия делит миллионы: секретные записи спецслужб Украины (ВИДЕО) (1)

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве
«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве (1)

Космос: место для «инопланетной жизни»
Sfera.lv 1 час назад
Мекка: готовимся к хаджу заранее
Sfera.lv 1 час назад
Украина: Зеленский «сдаёт» своё окружение?
Sfera.lv 1 час назад
Дата: День Лачплесиса в Латвии
Sfera.lv 5 часов назад
Резекне: объединение — во вред?
Sfera.lv 14 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 2 дня назад
Мягкий ноябрь не сдаёт позиций
Bitnews.lv 3 дня назад
Почему автобусы в Россию всё ещё ходят? НО требует ответа
Bitnews.lv 3 дня назад

