Ранее суд первой инстанции оправдал Иванову, но апелляция отменила приговор и назначила наказание. Решение суда обжаловано, и дело передано в кассацию в Верховный суд, однако дата рассмотрения пока не назначена.

Иванова не признаёт свою вину по статье о нарушении санкций. Она обвиняется по первой части статьи 84 Уголовного закона, которая предусматривает ответственность за нарушение санкций международных организаций и санкций, установленных Латвией. За это преступление предусмотрено: лишение свободы до 4 лет, краткосрочное заключение, принудительные работы или штраф.

Дело было возбуждено за нарушение регламента Совета ЕС, который запрещает предоставление услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе.

Следователь Государственной службы безопасности (VDD) считает, что собраны достаточные доказательства для начала уголовного преследования одного лица за умышленное нарушение нормативных актов, регулирующих санкции ЕС и других международных организаций в Латвии, а также национальные санкции Латвии.

Регламент Совета ЕС от 18 декабря 2014 года был принят в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя и запрещает предоставление услуг, связанных с туризмом в этих регионах.

В июне 2015 года VDD провёл обыски в компании, предоставлявшей туристические услуги в Крыму и Севастополе. Обыски были санкционированы судом и проведены в двух офисах фирмы в Риге: на улице Марияс 7 и Дзирнаву 57, связанных с юридическим лицом, зарегистрированным в Латвии. По информации Firmas.lv, офис туристической фирмы SIA "Mkbc Tour" находился по обоим адресам.

Элеонора Иванова ранее заявляла LETA, что в мае и июне проводились поездки в Крым для четырёх человек, и компания не знала, что такие поездки запрещены.

Компания «Mkbc Tour» была зарегистрирована в 2008 году, а в 2023 году сменила название на «My Best Choice Tour – MBC Tour».