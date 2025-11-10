Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Из-за угрозы атаки на школы многие дети остались дома: Таллин

© Lsm.lv 10 ноября, 2025 18:37

Многие таллинские родители оставили своих детей-школьников в понедельник дома — после распространившихся накануне в телеграм-каналах сообщений с угрозами насилия в отношении школ эстонской столицы, пишут общественные СМИ ERR.
В воскресенье по социальным сетям прокатилась информация о том, что в понедельник школы Таллина подвергнутся атаке, и на фоне таких новостей некоторые учителя и школы стали отменять занятия (по крайней мере, в очном формате), писал накануне ERR.

Городские власти попытались успокоить общественность, объясняя, что «реальный уровень угрозы не повысился, и школы могут продолжать работу в обычном режиме». Полиция также просила не распространять угрозы дальше, чтобы избежать паники и распространения ложной информации.

Но, как выяснил сегодня ERR, несмотря на попытки властей убедить людей, что жизнь опаснее не стала, очень многие родители сегодня все-таки не повели детей в школу. Так, директор Таллинской гимназии Ляэнемере Денис Преснецов сообщил, что примерно 60% детей осталась дома. Руководитель Тынисмяэской реальной школы Андрей Канте рассказал, что «многие родители решили оставить детей дома. (...) взрослые транслируют напрямую текст данной угрозы в социальных сетях, и это, конечно, дает возможность развиваться паническим настроениям». Некоторые же школы заранее перевели процесс обучения на дистанционный формат, хотя, как пишет ERR, большей части учебных заведений столицы удалось сохранить обычную рабочую атмосферу.

Как сообщал LSM+, в октябре 2023 года сотни детских садов и школ Латвии получили письма с угрозами (причем, волн было как минимум две). Тогда же стало известно, что аналогичные угрозы, написанные на русском языке, были разосланы и по школам и дошкольным заведениям Эстонии, лавина писем с предупреждениями о подрыве школ прокатилась в те дни и по Литве. 

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве
«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве (1)

Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила
Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила (1)

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши
«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО)

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот»

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее!

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

