Из-за угрозы атаки на школы многие дети остались дома: Таллин

Городские власти попытались успокоить общественность, объясняя, что «реальный уровень угрозы не повысился, и школы могут продолжать работу в обычном режиме». Полиция также просила не распространять угрозы дальше, чтобы избежать паники и распространения ложной информации.

Но, как выяснил сегодня ERR, несмотря на попытки властей убедить людей, что жизнь опаснее не стала, очень многие родители сегодня все-таки не повели детей в школу. Так, директор Таллинской гимназии Ляэнемере Денис Преснецов сообщил, что примерно 60% детей осталась дома. Руководитель Тынисмяэской реальной школы Андрей Канте рассказал, что «многие родители решили оставить детей дома. (...) взрослые транслируют напрямую текст данной угрозы в социальных сетях, и это, конечно, дает возможность развиваться паническим настроениям». Некоторые же школы заранее перевели процесс обучения на дистанционный формат, хотя, как пишет ERR, большей части учебных заведений столицы удалось сохранить обычную рабочую атмосферу.

Как сообщал LSM+, в октябре 2023 года сотни детских садов и школ Латвии получили письма с угрозами (причем, волн было как минимум две). Тогда же стало известно, что аналогичные угрозы, написанные на русском языке, были разосланы и по школам и дошкольным заведениям Эстонии, лавина писем с предупреждениями о подрыве школ прокатилась в те дни и по Литве.