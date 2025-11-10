Свою вину отрицает: продолжается суд над бывший президентом Банка Латвии

В понедельник суд заслушал показания Римшевича. Бывший президент банка указал на ряд несоответствий между тем, что произошло, и тем, что отражено в обвинительном заключении. Например, он указал на телефонный разговор, который, по его словам, длился 15 секунд, но в обвинительном заключении указано, что он длился 15 минут.

Он также указал на то, что ряд доказательств вообще не были проверены, и что его обвиняют в действиях, не входящих в обязанности президента Банка Латвии, на которые он не мог повлиять. Следующее судебное заседание назначено на 20 ноября в 9:00.

В декабре 2023 года Рижский районный суд в Юрмале признал Римшевича и Мартинсонса виновными в преступлениях, связанных со взяточничеством, и приговорил обоих к реальным срокам лишения свободы.

Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и пробационному надзору на один год. Суд также постановил конфисковать имущество Римшевича, в том числе несколько объектов недвижимости в Гаркалнской волости, квартиру в Юрмале и недвижимость в Вентспилском крае.

Мартинсонса суд приговорил к пяти годам лишения свободы и взысканию более 150 000 евро. На принадлежащее Мартинсонсу предприятие "MM Investīcijas" наложены принудительные меры в размере 3,1 млн евро.

Суд также принял решение просить Госполицию начать уголовный процесс против члена правления "Trasta komercbanka" Виктора Зиемелиса за дачу ложных показаний в суде.

Приговор был обжалован в Рижском окружном суде.

Римшевич и Мартинсонс были задержаны Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в феврале 2018 года. Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в содействии взяточничеству.

Римшевич обвиняется в получении взятки - оплаченной поездки на отдых, а также в получении денег и легализации финансовых средств, полученных преступным путем.

Как сообщила ранее прокурор Виорика Йиргена, БПБК возбудило дело по заявлению двух представителей "Trasta komercbanka". Оба фигурируют в деле как взяткодатели, но были освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные органы. По данным агентства ЛЕТА, это были бывший член правления банка Виктор Зиемелис и бывший акционер Игорь Буймистер.